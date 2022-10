Une action de grève mercredi au CPAS de Tournai

Seul le bâtiment des travailleurs sociaux et administratifs (80 personnes environ) est concerné par la grève. Que reprochent les affiliés CSC au CPAS et à sa présidente ? "Une gestion catastrophique. Les travailleurs sociaux sont à bout, du personnel administratif est sur les rotules… […] Le personnel est en sous-effectif et il y a un turn-over incroyable au sein de l’équipe des travailleurs sociaux ".

La CSC n’admet pas le recrutement d’un directeur de service social (grade A4) "pour redresser la barre sans faire appel aux éventuelles ressources en interne" ; ni l’organisation d’un audit externe pour soutenir la future direction du service social. "Ces mesures vont coûter un paquet d’argent et vont prendre du temps. L’administration trouve des moyens pour effectuer des audits quand le personnel doit travailler avec du matériel indigne d’un service public de qualité."

Pour la présidente du CPAS, la CSC, par son action , "prend en otage les usagers du CPAS. […] Délibérément, elle entame son mouvement le lendemain du Comité spécial du Service social qui se tient tous les mardis soirs. Concrètement, cela signifie que le CPAS ne pourra pas procéder aux paiements d es aides sociales auxquelles les usagers peuvent prétendre.".

Lætitia Liénard dit ne pas avoir attendu les reproches formulés par la CSC pour prendre la mesure des difficultés auxquelles les travailleurs font face en tant que service de première ligne. "Une série de mesures concrètes ont été prises en faveur du personnel du service social. Dix travailleurs sociaux ont été engagés, des procédures accélérées et urgentes de recrutement ont été mises en place, 14 assistantes sociales ont été nommées en 2021, etc.", indique la présidente, qui rappelle aussi qu’une analyse des risques psychosociaux a été menée.

Le recrutement d’un directeur du service social a pour objectif de répondre aux problèmes de management et de mettre en place un accompagnement externe au changement, insiste Mme Liénard.

"Nos propositions ont été rejetées par la CSC. Malheureusement, la CSC mène, à mon égard, une croisade personnelle qui discrédite l’institution, en visant ceux qui en ont la responsabilité, tant sur un plan politique qu’opérationnel".