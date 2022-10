Une semaine pour la santé mentale de la jeunesse au Vert à Soi (Tournai)

L’équipe pluridisciplinaire du centre de consultations tournaisien s’est donc mobilisée, autour du pédopsychiatre Emmanuël Thill, pour proposer diverses activités la semaine prochaine afin d’aborder de cette problématique qu’elle connaît si bien, la santé mentale chez les enfants et adolescents. "Les thématiques que nous aborderons sont très contemporaines, elles sont apparues ces vingt dernières années. Ce que nous rencontrons assez souvent c’est notamment le symptôme du repli chez soi par stress ou par angoisse, qui passe par un arrêt des activités scolaires et extrascolaires. Un phénomène qui nous inquiète étant donné le nombre de jeunes qu’il touche. On estime qu’un élève par classe est victime de phobie scolaire", confie le Docteur Emmanuël Thill.

Une partie du programme de la semaine prochaine sera consacrée à cette problématique. Outre une présentation de l’ASBL Ateliers du Vert à Soi qui accompagne les jeunes souffrant de phobie scolaire, des activités pour les enfants et ados sont également prévues. Certaines leur permettront de gérer leur stress comme une démonstration de box thaï thérapeutique, ou encore à un atelier de découverte de pleine conscience.

Sensibiliser l’entourage

"Lorsqu’on travaille sur une phobie scolaire, on essaie d’agir dans un premier temps sur la resocialisation. On organise des rencontres entre jeunes vivant la même souffrance pour que ça soit moins stigmatisant. Les jeux de société sont eux aussi une très bonne activité pour renouer les liens sociaux. C’est pourquoi nous organisons d’ailleurs une soirée jeux durant la semaine", ajoute le pédopsychiatre.

Les parents et les membres de l’établissement scolaire font partie intégrante de la thérapie du jeune en phobie scolaire. Le Vert à Soi n’a donc pas manqué de leur dédier à eux aussi des ateliers lors de cette semaine de la santé mentale. "Tout autre professionnel devant accompagner des jeunes est les bienvenus ", précise Emmanuël Thill.

La phobie scolaire étant encore mal perçue et méconnue, l’équipe du Vert à Soi espère pouvoir profiter de cette semaine pour sensibiliser le public à ce phénomène afin que ces jeunes puissent obtenir davantage encadrement et de soutien dans leur parcours. C.P.