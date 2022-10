Mais, enfin, le ciel s’est quelque peu éclairci, permettant à l’association mouscronnoise d’organiser sa 22e bourse aux cartes postales, philatélie, numismatique, documents anciens, livres et placomusophilie, samedi prochain, 8 octobre.

40 exposants présents

S’il est vrai que la reprise, après une telle "cassure", n’est pas évidente, la présente édition accueillera malgré tout quelque 40 exposants et 300 mètres de tables. De nombreux fidèles et anciens issus de Belgique et de France, bien sûr, mais aussi quelques nouveaux vendeurs. De quoi satisfaire les collectionneurs avides de dénicher petits et grands trésors !

N’oublions pas le coin bar et petite restauration, qui permettra de "débattre de la carte" – comprenez partager de manière conviviale trouvailles et passions autour d’un verre, d’un croque ou d’un petit pain – mais aussi de découvrir une série de vues du Grand Mouscron industriel du début du XXe siècle, "Au temps où Mouscron 'textilait'".

Durant cette journée, Cartafana proposera également diverses cartes provenant de ses réserves, livres et DVD à prix promotionnels ! Une manière sympathique de fêter ses 25 années d’existence.

Et puis, l’occasion est enfin donnée de rendre hommage à Gaby Rousselle, membre de Cartafana décédé en 2019, ancien éditeur et fils d’éditeurs mouscronnois, (Famille Castel-Petit et Rousselle-Castel). Chaque visiteur et exposant recevra une carte souvenir originale, provenant d’un stock cédé à Cartafana par la famille de Gaby.

Bienvenue ce samedi 8 octobre de 9h à 16 h 30, et même plus tard, jusque 18 h 30, si moments de passion et rafraîchissement s’ensuivent !