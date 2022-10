Mr Maxx, « le nomade du rock », en concert ce vendredi 7 octobre

Le prochain concert à l’Harmonie aura lieu ce vendredi 7 octobre à 20 h 30, avec Mr Maxx.

Un Ardennais dans les Ardennes… flamandes

Virtuose de la guitare, Mr Maxx sillonne les routes du blues et du rock, en Belgique et dans plusieurs pays d’Europe, depuis une vingtaine d’années. L’an dernier, il a sorti un album acoustique totalement en français, Et toi tu ris, dédié à la magie de ses Ardennes luxembourgeoises. Il compose chez lui, au premier étage de sa maison, et enregistre dans un studio qu’il loue ou qu’on lui prête.

Ses influences sont larges et vont d’Elvis Presley à AC/DC, en passant par Alain Bashung, Jacques Higelin, Ray Charles ou Ry Cooder. Plus généralement, Mr Maxx se réfère à la créativité musicale de la fin des années 60 ou 70 en apportant sa touche personnelle, lui qui a partagé la scène ou joué avec des artistes tels que Snowy White (Pink Floyd et Thin Lizzy), Blaze Bayley (Iron Maiden), The Quireboys ou Dr Feelgood. Adam Bomb (USA), Christophe Marquilly (Stocks), Rapha de Warning. Tesla (USA).

Suivront une soirée Folky Towers (avec une Ir ish whisky tasting) le 9 octobre à 20 h, puis The New Planet Jazz Band (16/10).