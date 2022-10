« Un peu rageant mais encourageant »

La Fête des Hurlus concrétisait dimanche le virage entamé en 2020 avec une journée consacrée aux arts de la rue. Les plans de l’organisateur Cédric Monnoye ont été perturbés par la météo, mais c’est loin d’être une catastrophe pour cette première édition. « Avec 20 000 visiteurs attendus, on avait placé la barre très haut. Mais c’est nécessaire pour offrir quelque chose de qualitatif », détaille Cédric Monnoye. « La pluie a certainement découragé certains spectateurs potentiels. Mais on voit quand même une belle liesse populaire. C’est une récompense pour les artistes et l’équipe chargée de mettre en place l’événement, qui y a toujours cru. On a de très bons échos sur les spectacles proposés. Et même si on n’a peut-être réuni que 10 000 personnes, il n’y a pas de regret », estime l’organisateur (originaire de la cité des Hurlus). « C’est un événement naissant et en extérieur, donc le facteur météo est prépondérant. Mais le potentiel des Hurlus Berlus est indéniable. J’avais lancé le défi sur trois ans. C’est un peu rageant de commencer par une météo capricieuse mais on est sur la bonne voie. J’espère qu’on continuera de nous faire confiance pour offrir un spectacle encore plus grandiose l’an prochain. »