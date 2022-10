L’Harmonie, à Renaix, bien plus qu’une brasserie

"Les soirs de concert, on enlève les tables et les chaises sur le petit podium situé devant la bibliothèque pour permettre aux groupes de jouer. Et les gens qui le veulent peuvent même danser", explique Benoit Wygaerts, un des trois gérants, avec Pieter Debacker et Lode Nachtergaele, de l’Harmonie. Benoît, qui était là il y a vingt-sept, à la reprise de l’établissement, se plaît à raconter le passé de ce lieu incontournable de la cité des Bommels. Le café a été construit au début du XXe siècle à l’initiative d’industriels du textile renaisiens qui avaient l’habitude de se rendre à Paris fréquenter les Grands cafés.

L’Harmonie peut être une halte appréciée de la balade «Art Déco» à Renaix. ©EDA

Des clients de tous âges

"Ces bourgeois, membres du cercle libéral, estimaient que leur ville méritait aussi d’avoir une belle brasserie, qui leur servirait de salle de réunion. C’était en plus une manière pour eux d’étaler leur succès", précise celui qui a toujours travaillé dans l’Horeca. Les barons du textile n’ont pas lésiné sur les moyens: boiseries de haute qualité avec des miroirs intégrés, verrières, carrelage mural émaillé (tuiles vernissées) représentant des scènes de chasse, réalisé sur mesure par la faïencerie Boch à la Louvière. Ces fresques valent à l’intérieur d’être classé comme monument protégé. Le bâtiment inauguré en grande pompe le 20 juillet 1911 a donc une longue histoire.

Deux mondes qui «voisinent» à l’intérieur de l’Harmonie. ©EDA

Pour l’anecdote, durant la seconde guerre mondiale, les soldats allemands qui craignaient un attentat ont condamné une des portes donnant vers l’extérieur. C’est là qu’a pris place la grande bibliothèque, qui a surtout fonction de décoration.

Les nouveaux gestionnaires ont aussi amené de nouvelles idées, comme le bar géant, ce manège avec son cheval de bois, ainsi que des affiches et des photos vintage. Supprimant toute référence politique, Benoît et ses amis ont entrepris une grande rénovation, en gardant l’esprit du café et en misant sur un rajeunissement de la clientèle via l’organisation d’activités: concerts, DJ sets, projections de films, expositions et autres performances. La Brasserie Harmonie est ouverte tous les jours. Avec sa vaste terrasse, c’est un autre de ses atouts.