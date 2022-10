"J’ai vu que l’entreprise Delbecq était à remettre sur un site spécialité (NDLR: FB Transmission de Tanguy Della Faille – voir ci-dessous)", se souvient Fabrice Deronne. "Les chiffres étaient très bons ; Stéphane Delbecq avait attendu de voir si ses enfants voulaient reprendre l’activité et comme ce n’était pas le cas, il a décidé de lever le pied."

C’est donc une entreprise en pleine santé qu’a racheté Deronne JMF, mais surtout une entreprise complémentaire à la sienne. "Hormis le secteur des espaces verts, les deux sociétés étaient actives dans les mêmes domaines, mais nous étions particulièrement forts en ce qui concerne les produits phytopharmaceutiques et les semences, tandis que les établissements Delbecq étaient plus spécialisés en réception de céréales et engrais. On se complète donc parfaitement."

Des forces mises en commun, mais aussi des valeurs fortes partagées. Ce sont en effet deux belles success story régionales et familiales qui se sont trouvées.

"C’est mon grand-père qui a créé la société après la Seconde Guerre mondiale. En 1946, une bombe est tombée sur sa ferme à la chaussée Victor Lampe. Pour s’en sortir, il va vendre son beurre en Flandre et en ramène des plants de pommes de terre. C’est comme cela que ça commence et le commerce va rapidement s’étendre avec des semences et des engrais. Mon père et sa sœur reprennent les activités dans les années 70. C’est à ce moment-là que l’on va développer les produits phytopharmaceutiques et créer un magasin de détail. Le hangar de pommes de terre déménage alors à la chaussée Gabrielle Richet."

C’est en 95 que Fabrice, son cousin et sa cousine viennent renforcer l’équipe en tant qu’ouvriers, mais les relations familiales vont se tendre jusqu’à la scission totale en 2001. "Nous gardons la partie agricole et je reprends les parts de mon papa en 2003. C’est aussi à cette époque que l’on rachète les établissements Van Wynsberghe à Blandain et l’on continue à développer encore plus l’entreprise. En 2007-2008, on ouvre un département espaces verts pour les professionnels."

Alors, quand les établissements Delbecq sont à remettre, Fabrice Deronne n’hésite pas… "Cela se passe vraiment bien et c’est très agréable de travailler de concert avec Stéphane (NDLR: Delbecq). Sur le site d’Ostiches, tout est resté pareil et on ne compte pas tout changer."

Autant d’investissements qui ont permis à Deronne JMF de passer d’une personne en 1946 à 32 employés à l’heure actuelle, mais aussi de multiplier considérablement son chiffre d’affaires. "En 2001, on était à 2,5 millions d’euros et aujourd’hui, on tourne autour de 37 millions d’euros." Des chiffres faramineux qui ne doivent pas éclipser la qualité du travail mis en place. "Nous mettons un point d’honneur à nous adapter en permanence à la situation et à nos clients et, grâce à de nombreuses formations, nous tenons surtout à garder une équipe de techniciens (délégués), qui vont dans les champs et conseillent au mieux les clients."

Depuis peu, Fabrice Deronne et son équipe ont aussi installé des ruches sur leur site de production. De quoi faire taire certaines mauvaises langues face à leurs activités, notamment en matière de pesticides. "Les normes sont très strictes et nous ne faisons pas ce que l’on veut. Quoi que l’on en dise, c’est nécessaire pour nourrir le monde et on n’a pas encore trouvé d’autres moyens pour sauvegarder certaines cultures."