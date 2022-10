Avec le soutien de la fondation rurale de Wallonie, le projet est éligible à des subsides et a fait l’objet d’une analyse approfondie menée par l’UMons, dont les étudiants ont présenté les résultats. Un sacré boulot pluridisciplinaire puisqu’il touche au génie mécanique, à l’architecture, à l’électricité, au marketing.

"Ce moulin, nous l’avons acheté sur fonds propres et le but n’est pas de le laisser tel qu’il est, assure le bourgmestre de Bernissart, Roger Vanderstraeten. C’est une carte postale d’entrée pour la commune."

Pour Éric Evrard, de la fondation rurale de Wallonie, "ce projet est très riche dans la mesure où il touche à différentes disciplines. Il est dans l’air du temps."

Le professeur Pierre Dehombreux était présent pour introduire la présentation du travail universitaire. "La question à se poser aussi, c’était de savoir s’il y avait un marché et c’est pour cette raison qu’un travail de marketing a également été mené."

L’ADL de Bernissart a sondé la population et les commerçants tandis qu’Hainaut Développement s’est adressé aux agriculteurs. "Nous avons travaillé dans un rayon de 50 kilomètres autour de B laton", confie Geneviève Maistriau, responsable agriculture chez Hainaut développement.

Des agriculteurs intéressés

Au vu des résultats, l’intérêt semble manifeste puisque de nombreux agriculteurs sur les 45 sondés encouragent la démarche et souhaiteraient développer le circuit court. "Ils n’ont pas spécialement de difficultés à vendre leurs grains mais ils le font par exemple à des grossistes et aimeraient pouvoir le faire aussi via le moulin", indique Oscar Demeyer, président de JEWaC’S, la junior entreprise Warocqué consulting services. Comme l’a expliqué Laurent Debailleux, chargé de cours à la Faculté polytechnique de Mons, service de génie architectural et urbain, trois moulins ont en réalité fait l’objet d’une étude. "Le moulin de Blaton mais aussi ceux d’Hautrage et de Roucourt. On a analysé leur histoire et les différents groupes ont planché aussi sur leurs pathologies, qui prennent la forme de fissures ou de problèmes de matériaux, avec des pistes pour les rénover."

Maintenant, tout ce travail aurait encore plus de sens si le chantier pouvait démarrer demain matin. Il n’est pas interdit de rêver, mais ce ne sera pas le cas. Les démarches administratives vont prendre du temps, beaucoup de temps. Le meunier peut continuer à dormir, même si l’engouement autour du moulin donne tout de même des ailes aux porteurs du projet.

Retrouvez les posters explicatifs des travaux toute la semaine salle des 3 canaux, place de Blaton. Pour y accéder, contactez l’ADL de Bernissart au 069 59 05 61.