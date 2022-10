Gaurain-Ramecroix : elle connaît les machines sous toutes leurs coutures

"J’ai suivi des études en section habillement et j’ai ensuite fait d’autres choses avant de travailler pendant près de 14 ans comme technicienne pour des importateurs de grandes marques, confie Aurélie. J’ai notamment voyagé pas mal en France pour mon travail. J’étais chargée de former les techniciennes des revendeurs. La couture et les retouches constituaient plutôt un hobby et je me suis formée sur le tas. Pour les machines, j’ai eu un mentor dans le cadre de ma profession. Il m’a appris à les réparer."

Maman d’une petite fille de 2 ans prénommée Alys, à laquelle le nom du magasin fait donc référence, Aurélie a eu envie de se poser et d’être plus proche de sa famille.

Son rayon, c’est donc bien l’entretien et la réparation des machines. "Pour un bord de pantalon, j’envoie les gens vers des clientes, assure-t-elle. Mon travail, c’est de m’occuper des machines. Si une personne souhaite une machine neuve, j’en vends aussi."

Quand elle vend une machine, Aurélie met un point d’honneur à former le client à son utilisation. "Je ne fais pas que vendre le carton. Je prends le temps d’expliquer le fonctionnement au client, un peu comme quand le vendeur de voiture vous montre les spécificités du tableau de bord."

Elle s’attache aussi à vendre la bonne machine à la bonne personne. Les techniciennes comme elles ne courent pas les rues et la clientèle n’hésite d’ailleurs pas à faire du chemin pour se faire conseiller. Pour utiliser une machine à bon escient, deux ingrédients sont nécessaires selon Aurélie: envie et patience.

Les hommes aussi

Le domaine de la couture attire toutes les générations et pas seulement les femmes. "Elles restent majoritaires, c’est sûr, mais de plus en plus d’hommes s’y mettent et ils sont d’ailleurs pointus dans leurs demandes, explique Aurélie. Par exemple, j’en ai un qui avait besoin d’une machine pour réparer des selles de motos. Les demandes sont très spécifiques. Je ne sais jamais comment une journée va se dérouler."

Aurélie s’adresse aussi bien aux particuliers qu’à des entreprises, pour autant qu’elles travaillent avec du matériel de particulier et pas des machines industrielles. Elle assure aussi l’entretien de machines dans les écoles.

Cours et stages

Les projets ne manquent pas. Aurélie, qui a ses propres créations vestimentaires, aimerait lancer des cours de couture dans son magasin sous forme d’ateliers de maximum quatre personnes. Elle va aussi organiser, si possible dès les vacances de Toussaint, des ateliers pour enfants dès 10 ans en collaboration avec une amie, NondiDjoul. Infos au 069 84 74 04 ou sur la page Facebook Couturalys.