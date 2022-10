Une classe de vielle à roue, une première à Tournai et en Wallonie

La pédagogie les mène pour la deuxième année consécutive dans les murs du conservatoire de Tournai. Pour y enseigner la cornemuse et l’accordéon diatonique depuis 2021, et la vielle à roue depuis ce mois de septembre 2022. L’accordéon chromatique fait déjà partie des cours de base du conservatoire depuis quelques années.

Le son de la vielle à roue résonne aujourd’hui dans les couloirs du conservatoire. ©EdA

Désormais, l’accordéon diatonique (plus petit et léger), la cornemuse (en version moins sonore que sa cousine écossaise) et la vielle à roue résonnent donc dans les couloirs du conservatoire grâce à la Compagnie Macke-Bornauw qui organise les cours. "Mon souhait est que cette collaboration s’intensifie. Pour que nos instruments intègrent un département de musiques traditionnelles au sein du conservatoire", explique Benjamin Macke.

Benjamin Macke enseigne l’accordéon diatonique. ©EdA

Formés aux approches pédagogiques académiques, les deux musiciens apprécient aussi enseigner la pratique de leur instrument sans l’utilisation de partitions. "C’est lié aux musiques qu’on joue, des musiques traditionnelles issues des peuples du monde: elles s’enseignent à l’oreille, comme là où elles se jouent habituellement et où elles se transmettent. Notre pédagogie passe aussi par le chant et le mouvement, parce que beaucoup de musiques traditionnelles sont des musiques à danser".

Des cours de cornemuse avec Birgit Bornauw. ©EdA

Une bonne trentaine d’élèves

La classe d’accordéon diatonique a accueilli 18 élèves en 2021 ; cette année, ils sont 25 inscrits. Les cours de cornemuse montent aussi en puissance: 8 élèves en 2021, 12 cette année. Quant à la vielle à roue, elle accueille logiquement moins d’élèves: Benjamin Meunier, le professeur, en compte six actuellement. "C’est normal: c’est un instrument plutôt méconnu dans notre région d’Europe, assez bien pratiqué dans le centre de la France. Mais je pense que la classe tournaisienne de vielle à roue est la seule en Wallonie", dit Benjamin Macke.

Beaucoup d’élèves sont issus du Tournaisis, bien sûr ; certains font le déplacement du Nord de la France, voire de la région bruxelloise. "Nous aimerions accueillir davantage d’enfants, il y en a trop peu à notre goût. L’accordéon est très connu à Tournai grâce à la rencontre d’accordéonistes organisée chaque année. Nous irons dans les écoles et participerons à des événements pour faire mieux connaître nos trois instruments".

« Ce n’est pas un instrument plus difficile que les autres »

Si elle évoque au premier abord le Moyen Âge dans l’esprit de ceux qui ne la connaissent pas bien, la vielle à roue peut se décliner sous toutes ses formes musicales, très classiques et modernes. "J’ai déjà participé à des projets fort différents avec mon instrument, dans un esprit complètement décloisonné: du bluegrass, du Gainsbourg, etc. Ma vielle est acoustique mais il existe aussi des vielles électriques voire électroacoustiques", nous dit Benjamin Meunier, 21 ans. Diplômé d’État en musiques traditionnelles et en vielle à roue dans sa région d’origine, il vient de s’établir à Lille avec sa compagne. Il donne des cours à Tournai depuis début septembre.

Déjà plusieurs élèves pour apprendre à jouer de cet instrument dit à cordes frottées. ©EdA

Vu des yeux d’un non initié, l’instrument paraît extrêmement complexe, avec ses cordes frottées par une roue en bois tournée à l’aide d’une manivelle pendant que les doigts de l’autre main jouent la mélodie sur un clavier. Qu’en pense le professeur ? "C’est un instrument qui demande une certaine coordination mais il n’est pas plus difficile qu’un autre".

Les cours (de 50 minutes) sont collectifs (quatre personnes maximum) et s’adressent à tous à partir de 7 ans. Tarif annuel: 360€ (250€ pour les moins de 18 ans). Les élèves qui le souhaitent ont la possibilité de louer un instrument d’étude.

www.macke-bornauw.com