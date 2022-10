Fête des Hurlus: que vive le folklore mouscronnois!

Un « Interville » en plein Mouscron

À partir de 18 h, les Mouscronnois ont pu profiter de "joutes sportives" sur la Grand-Place. Nouvel élément de la fête des Hurlus, cette compétition, sorte d’"Intervilles" local, voyait s’affronter une équipe locale, une équipe de Rheinfelden et de Fécamp, villes jumelées à Mouscron et une équipe de Fontaine-sur-Somme, jumelle du village d’Herseaux. Au programme, tir à l’arc, course de chevaux, et parcours d’obstacles.

Pour représenter les Hurlus, ce sont les membres de la régionale "La Mouscronnoise", de l’UCLouvain, qui ont retroussé leurs manches.

Rassurez-vous, la victoire a bien été mouscronnoise ! On l’aura compris, qu’il soit traditionnel ou nouveau, le folklore avait joyeusement pris ses quartiers dans le centre de Mouscron samedi, pour le plus grand plaisir des petits et grands: selon des estimations, on comptait plus de 10 000 personnes dans les rues hurlues !