Une Hurlue à croquer se dévoile, ce week-end

"On voulait s’investir à notre manière dans la fête. Comme 80% de notre clientèle est féminine (on le voit via les cartes de fidélité !), on a pensé à la Hurlue. On en a discuté avec Jean-Marc, cet été, et il a réalisé plusieurs dessins. Les visuels sont imprimés sur du papier alimentaire appliqué sur les donuts. Ce seront des box de 6 vendues 18 € incluant trois de nos nombreux goûts: speculoos, chocolat blanc et bonbon à la fraise, détaillent David Breyne et sa femme Angélique dans la boutique de donuts de la rue de Courtrai. On essaie de trouver continuellement des idées, pour éviter que les gens ne se lassent. Il faut tout le temps innover ! Ces donuts ne seront vendus que ce week-end, avant de passer à d’autres thématiques de circonstance: Halloween, la Coupe du monde, Noël, la Saint-Valentin… À la Rénovation urbaine, devant la Maison du tourisme, on aura aussi un mur de mini-donuts de la Hurlue. Ceux-là, on les offrira !" Jean-Marc Krings aura son stand qui les jouxtera avec des goodies au visuel hurlu.