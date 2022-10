L’atelier rural redeviendra communal

L’Amougien Jean-Philippe Querton, 62 ans, fondateur des éditions Cactus inébranlable a alors prêté serment devant le bourgmestre.

Un nouveau conseiller dans l’opposition

Parmi les informations communiquées par Jean-Pierre Bourdeaud’Huy, l’affaire de la présence d’amiante dans les conduites d’eau de distribution ne fait plus les gros titres de l’actualité, mais le maïeur a précisé que sur les 73 467 mètres de conduites de la SWDE qui parcourent l’entité, seuls 8 030 mètres (12% – "ce qui est nettement moins", rassure-t-il, que dans certaines communes voisines) sont concernés. Notamment à la chaussée de la Libération, où les travaux se poursuivront jusqu’à début décembre et où on place de nouvelles conduites en acier. Le dossier de construction d’une nouvelle infrastructure sportive sur le site actuel de la rue des Marais, introduit dans le cadre d’un appel à projets de la Région wallonne, n’a pas été retenu. Dans le cadre des chantiers de la placette de l’Enclus du Haut et du chemin de Hollaye, les dépenses s’avèrent moins importantes que budgétées: le solde (environ 38 500 €) sera versé au Fonds de réserve extraordinaire. Différents travaux de réfection ont été votés: la pose de revêtement rue Ocheroeulx à Anserœul, le virage à l’Enclus du Bas, le chemin de la Duquegnies à Anserœul, les fossés rue Caumont et Couture du Moulin/Marais à Amougies, ou la réfection des dalles de béton de diverses voiries de l’entité.

La première intervention, un peu hors propos, de Jean-Philippe Querton, était empreinte de naïveté, a-t-il lui même reconnu. "Vous êtes excusé , vous allez apprendre avec le temps…", a alors commenté le bourgmestre.

Convention reconduite avec la piscine de Renaix

On n’aura que très peu entendu l’opposition ACE – le conseiller Filip Neuville faisait partie des excusés – jeudi soir, même si Virgine Guemjon s’est félicitée du succès rencontré par la piscine de Renaix auprès des Enclusiens qui y bénéficient, pour rappel, d’un tarif préférentiel. La convention, qui concerne la population des quatre villages mais aussi l’école libre d’Anserœul, a été reconduite pour une période de trois ans: la Commune déboursera 5 000 euros par année.

Depuis plus de quinze ans, la Commune de Mont-de-l’Enclus loue (le loyer mensuel est de 1500 euros) l’atelier rural situé le long de la chaussée de Renaix à Anserœul à la SCRL Sodalis. La convention étant arrivée à son terme, le Collège a prévenu la société de titres-services qu’il souhaitait récupérer ce hall, suite au manque d’espace dans l’atelier communal pour y stocker tout le matériel. Sodalis a, entre-temps, trouvé une solution: elle emménagera au zoning des Grands Près à Amougies. Pour permettre le transfert dans de bonnes conditions, la société restera néanmoins à Anserœul encore un an, au maximum. La convention est donc reconduite jusqu’en novembre 2023.