Ils remettent (le gîte et) le couvert

Un décor naturel

De la route, on aperçoit l’entrée de la structure entièrement en bois, tandis que la vaste terrasse arrière donne à la fois sur une mare et sur l’étang où pataugent des canards colverts. La large baie vitrée et les hublots situés sur les côtés ne laissent apparaître que des arbres, ou de l’eau. Le bâtiment sur pilotis a été conçu par l’architecte Stéphane Dorchies ("un ami chasseur" précise Patrick), en synergie avec les propriétaires: "Nous avons travaillé ense mble, mais les tuiles de cèdre qui couvrent les deux façades, c’est son idée." Une belle réussite. Hormis le béton de fondation et un peu de stratifié à l’endroit où se prennent les repas, tout le reste est en bois: le cèdre, du pin autoclavé et du mélèze: "On voulait rester dans l’esprit de l’environnement " les entreprises: Christophe Moulard (terrassements), Christophe Boxus (gros œuvre et finitions), Julien Evrard (électricité et sanitaires) et Christophe Derbaise (plantations). D’une surface intérieure de 50 m2 prolongée par une terrasse de 23 m2, l’hébergement – le CGT décidera de sa classification, mais il ne s’agira pas d’un gîte, l’appellation étant réservée aux bâtiments existants rénovés – a été construit à l’emplacement d’un champ.

Avant une table d’hôtes

"On a aménagé la mare après avoir acheté le terrain. 1 448 arbres ont été plantés. Notre gîte était situé à côté. Quand mon entreprise, le Bureau de Travaux et d’Études en Environnement, s’est développée, on a manqué d’espace. Pour tant, le taux d’occupation était de 80%, exclusivement des touristes, On a accueilli des Américains, des Japonais, des Néo-Zélandais… mais aussi des habitants de la Wallonie picarde ! Mais je ne voulais pas délocaliser. Le gîte a alors accueilli des bureaux…" explique Patrick, qui compte ériger un nouveau bâtiment de 380 m2 pour abriter les bureaux du BTEE, sur le même concept q u’Entre chêne et mare. Le gîte reprendra sa fonction initiale.

Très lumineux, l’hébergement, qui peut accueillir quatre personnes grâce au divan extensible, comprend une chambre, une salle de bains, et une pièce ouverte rencontrant les fonctions salon (avec télé et wi-fi), salle à manger et cuisine équipée. Le chauffage est assuré par une pompe à chaleur, par sécurité et facilité. L’été, les hôtes peuvent bénéficier, durant une heure, de la piscine familiale voisine. "Au niveau de la déco, je voulais garder du bois apparent mais aussi casser une présence trop importante pouvant faire penser à une boîte. La peinture, qui laisse entrevoir le bois, apporte une toute colorée et chaleureuse pour que les gens sentent bien": passionnée de cuisine, Marie-Hélène a aussi suivi une formation en restauration qui lui permettra de proposer une table d’hôtes, "sans obligation et sans surprise ", correspondant aux souhaits des visiteurs. Ceux-ci seront alors invités à prendre le repas fait de produits maison et/ou locaux dans la salle à manger du couple. Car faire découvrir les richesses gastronomiques, paysagères, patrimoniales, folkloriques et autres du Pays des Collines reste l’objectif de Marie-Hélène et Patrick.

www.entrechenetemare.com