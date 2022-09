Faux documents, séjour illégal : des travailleuses en infraction sociale dans l’hôtel de Pairi Daiza

" Nous avons mené deux contrôles jeudi à Pairi Daiza et nos inspecteurs ont poursuivi leurs auditions pendant la nuit de jeudi à vendredi ", a indiqué Charles-Eric Clesse, auditeur du travail du Hainaut." L’opération visait un chantier de construction et le fonctionnement de l’hôtel du parc au niveau des (aide-ménagères). Deux travailleurs du chantier seraient concernés mais les analyses continuent et nous n’avons donc pas pris de mesures pour l’instant ", a-t-il poursuivi." Les travailleurs n’auraient pas les documents de détachement valables pour être assujettis à la sécurité sociale belge. "