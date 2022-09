Crise de l’énergie: des mesures spécifiques à Celles ? « Pas de révolution de palais mais plusieurs avancées »

La question formulée par Yves Wuillaert (conseiller PS), beaucoup d’élus se la sont posée. Quelles mesures sont prises pour endiguer la crise énergétique, avant un hiver qui s’annonce désastreux ? "Les coûts sont multipliés par trois pour l’électricité et par quatre pour le gaz. On sait déjà qu’on devra prévoir 360.000 euros dans le budget 2023 pour payer ces factures", répond Michaël Busine. Le bourgmestre a notamment précisé que l’éclairage public sera éteint de minuit à 5h du matin, du 1er novembre au 31 mars 2023. "Une mesure commune à toutes les entités de Wallonie picarde", confirme l’élu. "Avec la pose d’éclairage à faible consommation, on arrive à plus de 100.000 euros d’économie, au prix actuel."