Consommation d’eau et d’électricité : la nouvelle arme des communes face aux logements inoccupés

Depuis le 1er septembre 2022, la Région wallonne a pris de nouvelles mesures en matière de lutte contre les logements inoccupés. "Notamment via la fixation des seuils minimaux de consommation d’eau et d’électricité, explique Bruno De Langhe, échevin du Logement. Ainsi, la SWDE et l’AIEG nous communiqueront, annuellement, la liste des logements n’atteignant pas les seuils minimaux de consommation, soit 15 m3 d’eau ou 100 kWh pour l’électricité. Cette mesure nous permettra ainsi d’identifier plus facilement les logements inoccupés et ensuite, d’engager le dialogue avec le propriétaire et d’enclencher les différentes procédures mises en place. Il s’agit d’un levier supplémentaire ; la seule domiciliation d’une personne ne permettra plus pour juger de l’occupation ou non d’un bâtiment…"