Après la galère, le renouveau des écoles de Pottes et d’Escanaffles : « nos enseignantes sont récompensées »

Dans l’entité celloise, les statistiques des dernières années laissaient craindre le pire. Michael Busine a dressé l’état des lieux jeudi soir lors du conseil communal, en réponse à une question d’actualité de Sylvain Hovinne (conseiller MR). "Nous avons enclenché une nouvelle dynamique pour les implantations d’Escanaffles et de Pottes, où les chiffres n’étaient pas rassurants." Avec la mise en place d’un enseignement immersif en anglais d’un côté et le développement de l’accueil extrascolaire de l’autre, les pertes ont été jugulées. Mieux, la courbe s’est complètement inversée !

Le bourgmestre a détaillé ce renouveau en séance publique, chiffres à l’appui. "De 185 élèves inscrits sur l’année 2020-2021 et 179 en 2021-2022, on est déjà remonté à 196 et on passera le cap des 200 enfants inscrits sur les deux implantations cette année", indique le maïeur.

« Poursuivre nos efforts »

Même s’il reste encore loin des 278 élèves scolarisés à Escanaffles et Pottes en 2010-2011, ce chiffre prouve bien l’attractivité nouvelle des deux écoles. En maternelle, l’augmentation se chiffre à 49% pour Escanaffles et 25% pour Pottes. Elle compense la diminution relative des enfants scolarisés en primaire, (-8% et +3,5%), qui suit la courbe des années précédentes. "Au total, on peut donc chiffrer à 9,5% le taux d’augmentation de la fréquentation de ces deux écoles maternelles et primaires. C’est un très bon bilan, qui contraste avec la soupe à la grimace de ces dernières années ", insiste Michael Busine.

Un futur serein pour les maternelles et primaires d’Escanaffles. ©EdA

Le bourgmestre de Celles connaît cette problématique mieux que quiconque puisqu’il est enseignant depuis plusieurs années, déjà. "Pour qu’une primaire fonctionne, il faut que la maternelle soit viable", analyse l’intéressé.

Les autorités celloises peuvent envisager les prochaines rentrées avec plus d’optimisme, en dépit d’une chute de la natalité, qui pourrit le quotidien de nombreuses écoles en Wallonie picarde. "Les efforts entamés pour revaloriser notre enseignement portent leurs fruits. Il faut les poursuivre. "

L’enseignement immersif à Escanaffles et le développement de l’extrascolaire à Pottes ont aussi permis une autre bonne nouvelle. Les deux sites passent de 3,5 à 5 équivalents temps plein le 1er octobre. "Un juste retour des choses pour les enseignantes qui s’investissent depuis des années pour sauvegarder la qualité de l’enseignement communal. Elles ont connu des grands moments d’incertitudes mais ont toujours fait preuve de dynamisme. On devrait leur garantir un futur plus serein désormais", conclut le bourgmestre.