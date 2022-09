S’inscrire aux prix de l’entrepre-neuriat

La septième édition des « Prix de l’entrepreneuriat » vient d’être mise en route par le Sidec. Ce challenge a l’objectif suivant : « Stimuler les commerçants, artisans, créateurs ou repreneurs à participer à un challenge, à valoriser leur travail et leur savoir-faire par la reconnaissance d’un label qualité. Le but est aussi de leur procurer une visibilité, de leur offrir une reconnaissance et l’opportunité d’être récompensés de leurs efforts », précise Doris Dieryck du Sidec. La nouvelle édition propose différents prix par rapport à l’année écoulée : celui du commerce, de l’artisan, du starter et de l’horeca.