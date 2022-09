Les habituelles fêtes de la bière affichent (déjà) « complet »

Créée par la royale fanfare Saint-Ursmer depuis 1962, la plus pérenne des manifestations locales compte 60 années d’existence mais, ayant été annulée en 2020 pour cause de pandémie, elle en sera à sa 59e édition. Elle se déroule en la salle Spoculo notamment avec son orchestre de style bavarois, le samedi soir. La fête se prolonge par son festival non moins traditionnel du dimanche après-midi, soit ce 2 octobre dès 14h, animé par diverses sociétés musicales de la région telles la royale harmonie de Basècles, la royale fanfare "Les bons amis" d’Arc-Wattripont et la royale fanfare communale de Huissignies.

À noter qu’à 13h45 aura lieu pour la première fois une "chasse aux capsules". Durant tout le week-end, quinze bières sont à (re)découvrir et l’entrée est gratuite durant les deux jours.

Du salon du Luron à Spoculo

Tout a débuté en octobre 1962 au « Salon du Luron » qui était le local de la fanfare (disparu en 1998 au profit d’un îlot d’habitations). Dénommée « Nuit du Tyrol », celle-ci vit le jour sous l’impulsion de Jacques Demarlière (décédé en 1999) et de Willy Pettiaux, qui militaient en tant que musiciens et membres du comité. Le concept fut aussitôt concrétisé par le directeur musical de l’époque Jean-Marie Degouys (qui nous a quittés en 2019). Devenue l’Oberbayern en 1963, la fête s’étala durant tout le week-end sous chapiteau installé sur la prairie adjacente de la propriété avec en complément le dimanche midi la prestation de l’orchestre de jazz « West Music Club » et la « Boum » des jeunes l’après-midi. C’est en 1975 qu’elle prit ses quartiers sous chapiteau dans la cour de récré de l’école communale avant de connaître son lieu définitif l’année suivante dans la toute nouvelle salle Spoculo adjacente à l’établissement scolaire.