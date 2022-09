Helchin (Flandre): le futur home St-Jean Baptiste prêt pour fin 2023-début 2024 (vidéo)

Aujourd’hui, les maisons de repos les plus proches se situent à Dottignies, Celles ou Orroir côté francophone et dans les communes d’Avelgem ou de Courtrai, côté néerlandophone.

Les seniors qui s’installeront dans la future maison de repos resteront à Espierres-Helchin, mais ils profiteront surtout d’un cadre savamment pensé pour qu’ils ne manquent de rien. "Le terrain choisi pour la construction du home est idéal, à une centaine de mètres de l’Escaut en face d’un petit sentier qui mène le long de l’eau et dans le centre du village, donc de ses commerces et de son église", poursuit le bourgmestre de cette localité qui compte environ 2.100 habitants.

30 chambres et quatre résidences services

Le chantier où s’activent désormais camions et tractopelles s’étend sur un espace conséquent. Il a été dévoilé par la firme Curando mercredi matin. "Le bâtiment en construction sera compensé de 30 chambres, de quatre résidences services et d’un centre d’accueil de jour", confirme Dirk Lips, le directeur de Curando. Le senior qui opte pour cette option bénéficiera d’une prise en charge la journée avant de retrouver son domicile. "Nous aménagerons aussi un centre de services pour favoriser l’autonomie des participants et lutter contre la solitude", poursuit le directeur de Curando.

Le coût des travaux est estimé à 10 millions d’euros, dont 1 million en provenance de la commune d’Espierres-Helchin. "Nous recevons aussi deux subsides de la Région flamande: le premier pour le chantier et le deuxième, de 5 euros par jour et par résident, qui devrait nous permettre de garantir un prix abordable pour les futurs pensionnaires". Et pour les critères d’entrée ? L’institution risque bien d’intéresser aussi des voisins côté francophone, à Pottes, Hérinnes ou encore Dottignies. "Ce n’est pas encore défini mais il y aura une liste pour s’inscrire. En tous les cas, le personnel sera bilingue", confirme Dirk Walraet. Ils seront logiquement une trentaine à travailler dans le futur home, baptisé Saint-Jean Baptiste (logique, en face de l’église homonyme).