Dans l’entité, trois d’entre elles sont actuellement en mesure d’accueillir la population et de lui proposer la précieuse piqûre. Deux se situent à Ath même et une à Ghislenghien.

Christophe Ronlez, gérant de cette dernière, constate une forte demande. À tel point que, pour se faire vacciner dans sa pharmacie, il faut se montrer patient. "Il y a une semaine de délai", précise-t-il. Selon ses dires, plus de 700 personnes seront venues se faire vacciner dans son commerce pendant le mois de septembre. "Évidemment, c’est une masse de travail supplémentaire mais ça fait partie de notre service de mission publique".

En attendant d’autres pharmaciens

Sans surprise, la vaccination en pharmacie séduit particulièrement les personnes à la recherche d’une solution de proximité. "Quand on a une voiture, ça va. Sans ça, on est quand même très loin de Tournai ou Soignies", commente Olivier Cornil, gérant d’une des deux pharmacies athoises en charge de la vaccination. "Par conséquent, on voit beaucoup de personnes âgées qui viennent chez nous. Elles sont dans leur environnement, ça leur fait plaisir".

En ce mois de septembre, la campagne de vaccination coïncide avec l’arrivée d’une météo très automnale. Or, celle-ci amène traditionnellement de nouvelles maladies et pourrait alourdir la charge de travail des deux pharmaciens. En ce sens, ils espèrent que d’autres confrères seront bientôt autorisés à administrer des doses du vaccin.

1 300 doses par jour au centre de vaccination de Tournai

Au CH Mouscron, 500 personnes par jour pour une quatrième dose