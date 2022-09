Il y a 128 ans, une sage-femme de Callenelle était condamnée à 5 ans de prison pour tentative d’avortement

Le 31 mars 1894, la sage-femme est arrêtée après "avoir tenté de faire avorter une femme qui y a consenti". Les faits se sont produits à Callenelle ou Tournai la même année. "L’affaire a été portée devant le tribunal correctionnel de Tournai, rappellent les Archives de l’État. Le 9 juin 1894, elle était condamnée à 5 ans de prison du chef de tentative d’avortement. Moins de quatre mois après son arrestation, le 28 juillet 1894, la Cour d’appel de Bruxelles confirmait la peine."

Marie-Louise Maton, fille de cultivateurs d’Antoing, a ensuite été transférée de Bruxelles vers la prison de Bruges puis, le 11 septembre 1894, vers celle de Tournai où elle purge sa peine, laissant derrière elle son époux François-Joseph Dumont et leur enfant.

En vertu de la loi du 4 mars 1870, sa peine sera finalement réduite de 570 jours.

Dans le registre de conduite et de punition de la prison de Bruges, numérisé par les Archives de l’État, et au n°888/31 de l’Écrou, on peut y apprendre que Marie-Louise Maton savait "lire, écrire et calculer", qu’elle vivait "dans l’aisance", qu’elle était "catholique" avec un degré d’instruction religieuse "satisfaisant ", qu’elle était "très bien" notée dans sa commune, qu’elle n’avait commis "aucuns crimes ou délits"… mais aussi que "l’une de ses tantes a été atteinte d’une maladie mentale".

À cette époque, d’autres cas de condamnation pour avortement, avec des peines plus lourdes, ont été relevés par les Archives de l’État.

Il faudra attendre plus de 100 ans, et la loi du 3 avril 1990 pour que l’avortement soit dépénalisé partiellement.