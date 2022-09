Du changement au conseil communal de Mont-de-l’Enclus

Le conseil communal de Mont-de-l’Enclus se réunira ce jeudi 29 septembre à 19 h 30 en la salle d’Amougies. Dix-sept points figurent à l’ordre du jour de la séance publique, dont l’installation d’un nouveau conseiller, un compte et des budgets de fabriques d’église, différents travaux de réfection (revêtement rue Ocheroeulx à Anserœul, virage à l’Enclus du Bas, chemin de la Duquegnies à Anserœul, fossés rue Caumont et Couture du Moulin/Marais à Amougies, dalles de béton de diverses voiries), conditions d’utilisation de la piscine de Renaix, etc.