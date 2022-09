Crise de l’énergie: la réponse communale à Frasnes-lez-Anvaing

La question a été posée par le conseiller indépendant Jacques Dupire, lors de la réunion du dernier conseil communal: "La crise de l’énergie touchera sérieusement nos communes, par le prix des énergies, des matériaux, mais aussi avec des charges de personnel accrues et des dépenses de transfert majorées. Dans ce contexte, le Collège a-t-il pris des dispositions relatives à l’éclairage public, l’éclairage des bâtiments, le chauffage et la climatisation, l’usage du papier, les déplacements du personnel et l’usage des véhicules communaux, l’installation de panneaux photovoltaïques, l’isolation de certains bâtiments ; les redevances sur les prestations et services dans les écoles ont-elles été revues ?"