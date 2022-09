En juillet, nous avions présenté dans ces pages le très réussi parcours didactique et sensoriel "Éric Le Pic". Plus récemment, trois géants en bois ont été placés le long d’une balade "land art" destinée au grand public, et qui touchera particulièrement les plus jeunes.

En acacia, de quatre à six mètres de haut

Si l’auteur de projet est situé au Pays des Collines (le bureau d’études ApiTrees, d’Hacquegnies), les sympathiques mastodontes ont été fabriqués par une entreprise française située dans la Drôme: spécialisée dans la création et la construction de parcs aventure (dont Ecopark à Tournai), Amazone Adventure a réalisé sur mesure ses "géants de bois" (quatre mètres de haut assis, et six mètres debout !) avec des matériaux écologiques et durables. Le bois utilisé est de l’acacia d’Ardèche. Cette première promet d’être suivie d’autres créations du même genre. Tout est parti évidemment de la fameuse légende locale de Liedericq ( "Vers l’an 620, à l’époque où régnait le roi Dagobert, le prince Salvaert de Dijon et son épouse Ermengaert traversent la forêt sans foi ni merci du Mont-de-l’Enclus. Ils sont attaqués par le comte Phinaert. Toute la caravane est tuée, sauf l’épous e qui s’enfuira et accouchera dans la frayeur d’un petit garçon qu’elle dissimulera sous un buisson avant d’être capturée. L’enfant sera recueilli et élevé par un ermite qui lui donnera son nom: Liedericq, qui deviendra le fondateur des villes de Lille et de Bruges.")

Les géants Liedericq, l’Ermite et le prince Salvaert de Dijon ont été placés le long d’un sentier aménagé en forêt, reliant le parking de l’Enclus du Haut – situé à la limite de Kluibsergen à la Tour ( De Toren) – en passant par le bois. Ainsi, le premier géant, le chevalier Liedericq, se trouve en territoire flamand (une convention de quinze ans a été signée avec la commune limitrophe) ; Salvaert – notons au passage que le prince dijonnais n’a que quatre doigts ! – est installé juste à côté du bâtiment de la Société des eaux, près de la Tour, dos à la route. Enfin, l’Ermite a trouvé refuge dans un endroit un peu caché, à l’entrée du chemin vers le Balmoral.

Avant d’autres aménagements

"Ces trois figures emblématiques belges renforcent l’expérience touristique de la commune et agrémentent la balade forestière", explique-t-on chez Amazone Adventure.

D’un coût d’environ 300 000 euros, le projet (qui comprend aussi l’installation d’un portique métallique et l’aménagement d’aires de convivialité) est porté par l’intercommunale Ideta et la Commune. Il est subsidié à 80% par la Wallonie (Commissariat général au tourisme).

Cette nouvelle attraction incitera, espère-t-on du côté communal, de nouveaux touristes à venir à Mont-de-l’Enclus. Et elle sera suivie par d’autres aménagements: les parcours pédestres et cyclistes pour les familles, le circuit "accrobranche" et la création d’un parking pour mobilhomes et voitures.

Aucune date ne semble pour l’instant avoir encore été fixée pour l’inauguration des deux sentiers, celui des Géants de bois et Éric Le Pic.