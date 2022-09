1. Terrains de padel à Estaimpuis: Écolo veut restreindre les horaires

La problématique de terrains de padel à Estaimpuis est revenue sur la table du conseil communal via un point à l’ordre du jour ajouté par le groupe Écolo. Les Verts sollicitent l’adoption d’un nouveau Règlement de police pour limiter les nuisances sonores occasionnées par la pratique du padel: "Les matchs de padel peuvent être joués entre 10h et 10 h. Le samedi, les matchs doivent s’arrêter à 16 h. Les dimanches et jours fériés, dans l’attente d’une décision complémentaire, le padel sera interdit", précise Xavier Adam (Écolo).

Le bourgmestre Daniel Senesael a pris bonne note de cette proposition. Il s’est engagé à solliciter les autres bourgmestres de la zone de police du Val de l’Escaut et l’Union des Villes et Communes de Wallonie pour s’assurer de la légalité d’une telle procédure.

2. Les logements « tremplin » à Estaimpuis: mise en location début 2023

Le chantier de construction des logements "tremplin", à la rue Verte Plaine, avance bon train. Les jeunes Estaimpuisiens pourront bientôt introduire une candidature pour louer l’un des 10 logements (1 chambre ou 2 chambres) à partir de fin janvier-début février.

La Charte des logements "tremplin", le règlement d’ordre intérieur ainsi que le règlement d’attribution ont été adoptés. L’échevin du Logement Quentin Huart a également annoncé qu’un "loyer ristourne" sera d’application. "Chaque mois, nous conserverons l’équivalent de 20% des loyers payés par les locataires, et si ces derniers s’engagent par la suite à continuer à habiter au sein de l’entité d’Estaimpuis, en louant, en achetant une maison, un appartement, ou un terrain, cette somme leur sera rétribuée."

3. Projet éolien à Bailleul: un « non » confirmé par le Collège communal

Sur interpellation de Patrick Van Honacker (Pour Vous), le Collège communal a confirmé son avis négatif quant à l’implantation de trois éoliennes à Bailleul.

4. Économies d’énergie: l’éclairage public éteint entre minuit et 5 h

Conscient de la problématique liée à l’augmentation des prix de l’énergie, l’échevin François Deconinck confirme avoir pris contact avec ORES pour éteindre l’éclairage public de minuit à 5h du matin à partir du 1er novembre 2022 jusqu’au 31 mars 2023. Cette mesure permettrait une économie de 14 040 euros par mois.

5. Maison de village de Bailleul: les riverains dénoncent des nuisances sonores

Des riverains de la maison de village de Bailleul dénoncent des nuisances sonores. La police a déjà dû intervenir à plusieurs reprises en raison du bruit. Suite à ces interventions, le Collège communal a décidé de limiter la plage horaire d’occupation de 10h à 20h pour les futures locations.