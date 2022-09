24 Heures de Mouscron : tous les résultats

1. Les ironwomens (24 tours): Detollenaere Marion, Herpoel Anaïs, Fonseca Lise, Verhaegh Julie

2. MANC’1 (23 tours): Duponcheel Alice, Vinckier Ninon, Rosselle Margaux, Brienne Camille

3. Sisi Woman (22 tours): Favret Elyne, Rixon Zélie, Legley Julia, Debrabandere Lilou

4. Loulizamy (22 tours): Demeyere Myrtille, Vanzeveren Lizie, Usal Zaho, Lenfant Louise

5. Les pois chics (22 tours): Renard Zélie, Crippiau Perrine, Renard Luna, Declercq Zoé

6. Les combattantes (22 tours): Dupon Romane, Lopes Callie, Libbrecht Lucie, Destombes Emma

7. Les Gaz’Elles (21 tours): Denys Eline, Bonte Julia, Denys Valentine, Dekeyser Clara

8. Nanaoune (21 tours): Heyte Anna, Heyte Lilou, Riemacker Luna, Delannoy Romane

9. JSMC girl (20 tours): Boucaut Margaux, Luypaert Ava, Tesse Jade, Landsweerdt Zoe

10. girl power (19 tours): Duranty Abby, Quaglia Ines, Marquette Maëlys, Carrette Emma

11. Oggy et les chaumeuses (19 tours): Torres-Recio Talia, Verbauwhe Jade, Delhonte Luna, Dieryck Abby

12. By the way (19 tours): Vanrysselberghe Léna, Verhaeghe Anaë, Bourbotte Clara, Duhayon Thaïs

13. 4 pieds sous terre (19 tours): Prévost Léonie, Tack Manon, Delobel Clémence, Pennequin Eléonore

14. Mejd cheveux (18 tours): Nuyttens Juliette, Houset Erin, Carpentier Manon, Debuiche Djena

15. Artem 1 (17 tours): Pollet Maelysse, Marker Luna, Bertheau Peyton, Hastrement Elsa

Ados garçons

1. Les serpents (25 tours): Lottin Alexis, Catfolis Melchior, Goncalves Bernardo, Leclaire Roman

2. Les 4 Danette vanille (24 tours): Desloover Tim, Doutreluingne Mathias, Leloup Romain, Ndotah Adrian

3. Les Flèches (24 tours): Mercier Lucien, Opsomer Gabin, Steux Philibert, Deventer Eloi

4. Les sacrés luingnois (24 tours): Detollenaere Émile, Racollier Nathan, Zerghouni Raouad, Roelens Tom

5. Les "Belgian ados" (24 tours): Leclercq Mathis, Vanhoutte Yolan, Steux Félicien, Depauw Ewen

6. Les Footeux (24 tours): Breyne Scott, Descheemaeker Auguste, Berghe Jules, Pardonge César

7. Les copains d’abord (23 tours): Vandenbrouck Maxime, Vandyck Rémie, Storme Felix, Bonte Louis

8. LA Vessteam (22 tours): François Eliott, Jacques Siméon, Jacques Siméon, Mercier Victor

9. Les But’heures (22 tours): Menet Baptiste, Six Tom, Moulin Gauthier, Morelle Émile

10. Dream Team (20 tours): Vanrysselberghe Albin, Windels Antonin, Julien Théodore, Bruneel Oscar

Ados équipes mixtes

1. Les têtes brûlées (25 tours): Derieuw Chloé, Depauw Noah, Depauw Liam, Derieuw Mathéo

2. Estu Team (23 tours): Lamote Gaspard, Lefebvre Lison, Vandewalle Hugo, Catoire Lorrens

3. les p’tits pilous (22 tours): Herpoel Oscar, Vico Arthur, Salami Soumalai Olivia, Hempte Gwendal

4. Elcozocla (22 tours): Breyne Zoé, Pape Clarisse, Vanhaelewyn Elena, Mercier Cornélius

5. Artem2 (21 tours): Saudemont Enaelle, Levan Nolan, Mohamat Saleh Adam, Desmet Camille

6. Les twins (21 tours): Derveaux Faustine, Devriendt Nina, Devriendt Jules, Devriendt Igor

7. Les Cou’z (20 tours): Van Zeveren Yaëlle, Van Zeveren Coralyne, Capenolle Yelina, Capenolle Devlin

8. La Team Rocket (20 tours): Descarpentries Solène, Vanneste Dorian, Vandamme Noah, Vanhockerhout Maël

9. Mdr (20 tours): Bourbotte Maylis, Hirelj Manon, Lepoutre Charline, Lepoutre Arthur

10. Les Hulk (19 tours): Callant Alice, Bert Zara, Dumser Augustin, Decavelle Guillaume

11. Les retardataires (18 tours): Huys Manea, Delecourt Dorian, Verstraete Mathéo, Huyghebaert Rahma.