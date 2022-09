24 h: moins de coureurs mais un bilan positif

En effet, tant dans les bars – qui ont dû être rapprovisionnés en urgence dimanche matin – que dans le village associatif, le public était présent pour consommer et ainsi participer à la cagnotte qui reviendra aux différents projets Nord/Sud. "Nous avions prévu 400 repas, dont 50 pour les bénévoles, et nous allons bientôt écouler les derniers, affirmait Dominique Praet président de l’association BPTG (Belgique pour Togo et Ghana) vers 14h ce dimanche. Ce deuxième jour a été davantage un succès que le premier. Le public est venu s’abriter, il s’est installé et a bien consommé. Notre repas africain a beaucoup plu. "

Le concert du vendredi a également été une réussite. "On attendait 2 000 personnes et finalement on a vendu près de 2 500 places ", ajoute la coprésidente.

Moins d’équipes mais la même motivation

Quant aux courses, bien qu’elles aient toujours un très beau succès chez les jeunes avec pas moins de 36 équipes ados et 84 pour les enfants, l’engouement des adultes n’était pas à la hauteur des précédentes éditions: 54 équipes inscrites dans les cinq catégories, contre plus du double en 2019. Selon Alexandre Rousselle, coordinateur, la tendance est également à la baisse dans les clubs de jogging mouscronnois: "Les gens ont pris l’habitude de courir individuellement m’a-t-on expliqué. Je ne pense pas que c’est notre système qui est à remettre en cause."

Néanmoins, la motivation des équipes inscrites était bien présente. D’ailleurs, celle qui termine première de la catégorie messieurs, le "Quatuor sans limite", a pulvérisé le record avec 285 km parcourus et 92 tours. Cependant, le retour du camping n’a pas remporté un franc succès auprès des coureurs de la 43e édition, qui ont quelquefois préféré s’arrêter tard dans la nuit et rentrer dormir au chaud dans leur lit avant de poursuivre leurs efforts le lendemain matin.

Une petite nouveauté cette année: la puce électronique qui a rendu possible l’automatisation du comptage des tours. "C’était un vrai avantage pour les bénévoles qui ont été déchargés complètement du pointage. Nous n’avons mis qu’une équipe sur la course des ados, histoire de vérifier que le système électronique fonctionnait bien et qu’il n’y avait pas d’erreurs", assure Julie Delhonte.

Plus de 9 402 € pour les associations

La participation globale des 24 heures a déjà permis de comptabiliser un bénéfice de 9 402 € pour les associations, une première estimation plus importante que celle de l’édition précédente, qui s’élevait à 8 216 €. "Je pense que nous avons fait aussi bien que l’an dernier. Ce qui marque la différence, ce sont les inscriptions des équipes à la course, que nous n’avions pas en 2021 à cause du Covid", estime Alexandre Rousselle.

Le chèque de 9 402 € remis ce dimanche sera complété par les recettes de la nourriture servie tout le week-end par le village associatif. Le montant total sera connu en décembre.