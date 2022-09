Un projet de parc éolien à Bailleul qui n’enthousiasme pas

"Le site a été sélectionné pour son potentiel venteux, ainsi que pour sa distance par rapport aux zones d’habitat et aux zones boisées, a précisé l’ingénieure. Les éoliennes prévues seront situées sur des terres agricoles et à une distance minimale de 600 mètres des zones d’habitat et à 400 mètres des habitations isolées." Une norme dont inégalité qui n’a pas manqué d’être relevée par l’assistance.

L’endroit a également été privilégié à cause du chemin de fer à proximité. "L’implantation est plus facile à des endroits proches des autoroutes et des voies ferroviaires", a expliqué Heidi Thoms. "Malheureusement en Belgique, on est toujours à moins un kilomètre et demi d’une autoroute ", a fait remarquer à juste titre Philippe Robert, échevin de l’Urbanisme à Tournai, venu assister à la réunion.

Peu d’avantages pour les citoyens ?

La population semble plus que septique quant au projet d’Elicio, notamment à cause du manque d’avantage que ces trois éoliennes pourraient leur apporter. "Elles pourront produire de l’énergie pour 7000 familles, mais il n’en sera rien. C’est avant tout l’industrie qui en bénéficiera", a commenté un habitant de Ramegnies-Chin. "Le prix dépendra toujours de privés qui ne se gênent pas pour s’en mettre plein les poches", a ajouté un autre.

Elicio propose qu’une ou plusieurs de ces éoliennes soient mises en coopérative citoyenne afin que celles-ci puissent leur rapporter de l’argent. "On peut faire du sur-mesure et céder un pourcentage d’une éolienne. Toutes les demandes sont les bienvenues. Il faut une manifestation d’intérêt de la commune et des citoyens", ont affirmé les représentants d’Elicio.

Ces derniers ont également ajouté que "plus d’éoliennes il y aura, plus le coût de l’énergie baissera", mais dans combien de temps ?

Des inquiétudes puis des incertitudes

Malgré cette perspective, les habitants de Bailleul et Ramegnies-Chin restent inquiets. Est-ce que le béton coulé engendra davantage d’inondations ? Est-ce que la vue sur les éoliennes depuis leurs jardins ou leurs fenêtres aura un impact négatif sur la valeur des leurs biens immobiliers ? Les nouvelles constructions dans la région sont-elles prises en compte dans les plans d’Elicio ? Le sommeil sera-t-il dérangé par les signaux lumineux nécessaires pour le trafic aérien ? … Peu de réponses concrètes et rassurantes ont pu être données par les porteurs du projet.

Pour toute remarque ou question…

Suite à la réunion d’information, obligatoire et légale pour obtenir le permis unique dont Elicio a besoin pour mener à bien son projet, le groupe laisse la possibilité aux citoyens d’écrire à la commune d’Estaimpuis pour faire part de ses questions, observations, remarques et suggestions.

N’importe quel habitant des communes potentiellement impactées par l’implantation des trois éoliennes peut transmettre jusqu’au 10 octobre son courrier à la commune. Il peut être envoyé par voie postale au Collège d’Estaimpuis à l’adresse Rue de Berne 4, 7730 Estaimpuis, ou par email à alexandre.deconinck@estaimpuis.be en indiquant noms et adresses. Il est recommandé d’envoyer également une copie à l’ingénieure du projet, Heidi Thoms, à John Cordierlaan 9, 8400 Ostende ou heidi.thoms@elicio.be.

Après l’obtention de toutes les remarques, l’enquête d’incidence qui sera réalisée par le bureau d’études Sertius pourra être entreprise.

La validation finale du projet dépendra à la fois des résultats de l’enquête mais aussi des avis du Collège et des citoyens.

Pour revoir la présentation complète rendez-vous sur https ://www.windfarmelicio.info/projet % C3 % A9oliendebailleul