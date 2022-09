Pas de coups de feu ni d’incendie ce lundi matin à Tournai, mais des pompiers très en colère…

Des pompiers de la zone de secours de Wallonie picarde ont exprimé leur colère, notamment à Tournai, ce lundi matin à l’heure où se tenait une réunion entre représentants syndicaux et dirigeants de la zone. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’on les entendait de (très) loin. Et non, contrairement à ce que certains ont écrit sur les réseaux, il n’y eut ni incendie, ni coups de feu...