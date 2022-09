On va (encore) réparer la RN60 à Anvaing: le trafic sera ralenti du 10 au 28 octobre

Le trafic le long de la RN 60 sera donc maintenu durant toute la durée des travaux mais risque tout de même d’être fortement ralenti suite à la présence de ces feux de signalisation durant les heures de pointe.

Rues en cul-de-sac

Les rues Delbart, des Bruyères et la Drève du Pureau seront mises en cul-de-sac, et n’auront donc pas d’accès sur la RN 60. Une déviation sera installée via le centre d’Anvaing, la rue de la Gare et la Drève du Château.

La première phase se déroulera du lundi 10 octobre 2022 au lundi 17 octobre 2022 (sauf intempéries). La seconde phase se déroulera du mardi 18 octobre 2022 au vendredi 28 octobre 2022 (sauf intempéries).