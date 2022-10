Primé à Cannes, Boy for Heaven sera diffusé en prélude au 13e Ramdam Festival

Du graff au cinéma

Le réalisateur né en 1972 à Stockholm d’une mère suédoise et d’un père égyptien sera présent à Tournai.

Tarik Saleh s’est d’abord fait connaître dans les années 80 comme graffeur – un des plus célèbres d’ailleurs – dans la capitale suédoise avant de réaliser plus documentaires ( Sacrificio, Who Betrayed Che Guevara ou Gitmo: The New Rules of War). Le film d’animation Metropia marque ses débuts dans la fiction. Après Tommy (2014), un polar avec Lykke Li, c’est Le Caire Confidentiel, Grand Prix du Jury au Festival de Sundance 2007, qui lui apportera la reconnaissance internationale. Sa dernière œuvre, The Contractor, a été diffusée cette année sur Prime Video.

Une sorte de partie d’échecs

Coproduction franco-suédo-finlandaise, Boy for Heaven raconte l’histoire d’Adam (Tawfeek Barhom, qui vient de tourner le dernier Terence Mallick): comme naguère le grand-père du réalisateur, ce simple fils de pêcheur intègre la prestigieuse université Al-Azhar du Caire, épicentre du pouvoir de l’Islam sunnite.

Le jour de la rentrée, le Grand Imam à la tête de l’institution meurt soudainement. Adam va se retrouver au cœur d’une lutte de pouvoir implacable entre les élites religieuse et politique du pays . Il entre en relation avec un vieil officier de la sûreté de l’État nommé Ibrahim et entame avec lui une sorte de partie d’échec…

Tarek Saleh, qui est persona non grata en Égypte depuis 2015, explique que l’idée du film lui est venue alors qu’il était en en train de re-relire Le Nom de la Rose, le thriller médiéval d’Umberto Eco, qui se passe dans un monastère "Comme cela m’arrive souvent, j’ai joué avec cette idée: “Et si je racontais une histoire de ce genre mais, aujourd’hui, dans un contexte musulman ? Est-ce que ce serait possible ? Est-ce que j’en aurais le droit ? Est-ce que c’est dangereux ?” La même sensation que celle de jouer avec le feu lorsqu’on est enfant. Une fois que j’ai eu commencé à suivre cette pensée, je n’ai pas pu m’arrêter. Non seulement je pouvais le faire, mais je devais le faire… "

Boy for Heaven (La Conspiration du Caire en français – 126 min). Réservation des places sur tickets.imagix.be