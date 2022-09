Vezon Accueille… toujours plus fort!

Mais Vezon ne serait pas Vezon, sans son petit-déjeuner des voisins de juin, sans son opération rues propres et nettoyage du mois de mars, sans sa chasse aux œufs et sans ses festivités du dernier week-end de septembre! C’est une autre évidence. Privé de sa manifestation en 2020 en raison du Covid, le village tournaisien avait regoûté aux douces saveurs de sa fête l’an passé avec les quelques restrictions imposées par le pass sanitaire. Cette fois, c’est sans la moindre contrainte que les Vezoniens pourront se rassembler durant trois jours.

Ça commencera ce vendredi à 17h avec l’afterwork Mousse de V’zon, du nom de ce subtil breuvage à la châtaigne préparé par le local Rasta Moine. Suivra à 19h la boum des enfants dans le petit chapiteau. Dans le grand, on retrouvera logiquement les adultes pour le concert d’Iz and Boys vers 21h. L’entrée est gratuite!

Samedi, place au sport et à la course à pied! À 13h30, le départ de la seconde édition du Trail de V’zon sera donné avec un 24 km pour les plus téméraires. À 14h, le 14 km! À 16h30, dans le cadre du Challenge des jeunes, il y a la possibilité de participer à un 7 km. Dès 15h, ce sont les courses pour les enfants qui animeront les rues autour de l’église. Ça va également bouger, mais d’une autre façon, sur le site de l’événement de la rue des Combattants, le lieu-dit de la Prairie Georgette accueillant, comme la tradition le veut, les 3x20 du village en vue d’un goûter animé. Cette année, l’ambiance sera assurée par… Les Déambulateurs; vous apprécierez le trait d’humour vezonien!

Passe-Partout, Père Fouras

Dimanche, impossible de passer outre l’apéro de 11h30 animé par la fanfare du Plat d’Or et suivi par un bon jambon braisé Des activités totalement combinables avec le 33e rallye-vélo pour lequel les inscriptions seront ouvertes de 10h30 à 15h. Le thème cette année: "Fort Vezon"! Référence à une émission télé bien connue diffusée durant l’été. On imagine bien François Wattiez, président de Vezon Accueille, l’ASBL organisatrice, en Passe-Partout, lui qui détient souvent les clés de la réussite de ses manifestations… Ou Michel Hoornaert en Père Fouras, lui qui ferait sécher n’importe qui avec ses anecdotes et énigmes concernant Vezon! Le rallye-vélo est l’activité familiale par excellence: un tracé balisé d’une dizaine de kilomètres, avec la possibilité de le rallonger pour les plus sportifs, et jalonné de quatre épreuves dignes de celles tenues par les Maîtres du Temps, avec l’éventualité de repartir avec le gros lot mais la certitude de passer un agréable moment.