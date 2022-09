En 2021, dans un contexte post-Covid où les festivals peinaient à se relancer, Maxime, Timour et Mathias ont entrepris de lancer leur propre événement. "Pour le nom, on s’est inspiré de deux enseignes connues d’Ibiza. On les a fusionnées pour trouver quelque chose qui marque et qui soit facile à retenir", explique Maxime Leroy.

Si, la première année, les organisateurs avaient dû puiser dans leurs économies pour financer le festival, aujourd’hui, de nombreux sponsors participent aux frais. "Les artistes que l’on avait choisis ne coûtaient pas excessivement cher", se souvient le jeune organisateur (20 ans). "Sans les sponsors, ce serait impossible. Beaucoup d’entre eux sont issus de la région."

Accent régional

Plus de 100 artistes seront présents ce week-end. "Ils seront répartis en quatre scènes différentes, sur les trois jours", continue Maxime. "On essaie de conserver les artistes locaux de référence, comme Sacha Malice, quitte à faire venir certains d’entre eux dont le style ne colle pas forcément avec celui du festival." En plus des DJ de la région, la programmation profite de quelques profils habitués aux plus grandes scènes comme Sub Zero Project ou Da Tweekaz.

Lors de la première édition, le Cocoon avait rameuté entre 2000 et 3000 curieux. Cette année, ils espèrent avant tout stabiliser ce nombre. "De toute façon, la Grenouillère ne peut pas accueillir 10000 personnes", poursuit Maxime.

Le trio a également organisé une version hivernale du festival au hall du CEVA, à Ath. Celle-ci ayant rencontré un certain succès, elle sera de retour début 2023.

Vers une évolution?

Actuellement, les organisateurs ont décidé de ne pas mettre en place de gobelets réutilisables. "Pas cette année. Pour la version hivernale, la ville d’Ath nous oblige à le faire. Mais au vu de nos frais actuels et du coût supplémentaire que cela représente, on évite tant qu’on peut."

En revanche, peut-être que le Cocoon sera amené à grandir et, par extension, à évoluer. "Pour l’instant, la structure est parfaite. Mais on est en contact avec l’agriculteur qui possède les terrains aux alentours et on sait qu’il sera possible de les avoir à disposition."

En revanche, il n’y a aucune intention de quitter la salle de la Grenouillère, considérée comme la maison-mère du projet. Sur le site, l’installation allait bon train, jeudi. D’ici quelques heures, le Cocoon Festival deuxième du nom y ouvrira ses portes. En attendant, peut-être, de grandir dans les prochaines années.