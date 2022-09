La Coop Alimentaire de Wallonie picarde élargit sa base citoyenne

Initié par la Ceinture alimentaire du Tournaisis, sur base du constat qu’il faut relocaliser la production de qualité, le projet est arrivé à un stade très concret. "Depuis début septembre, notre coopérative effectue des livraisons auprès de quelques cantines scolaires et cuisines de collectivitésen Wallonie picarde: des écoles essentiellement pour l’instant, mais aussi des institutions", indique Sophie Caillau, productrice à Ere, fort impliquée depuis quelques années dans la mise en place d’actions pour améliorer l’autonomie alimentaire locale.

Dix-huit producteurs sont réunis dans La Coop Alimentaire. ©com

Un business developer (Thierry Depuydt) a été engagé pour convaincre des clients de passer par la coopérative pour s’approvisionner en produits frais: auprès des écoles, des institutions, des maisons de repos, des hôpitaux, des CPAS, des cantines d’entreprises, etc.

Les livraisons consistent essentiellement en légumes bruts pour l’instant, c’est-à-dire sortis du champ, lavés et mis en caisses. "C’est ce qu’on appelle des légumes de première gamme; ceux-ci conviennent généralement aux cuisines collectives de plus petite taille. Mais on propose aussi des légumes de quatrième gamme, c’est-à-dire lavés, épluchés, prédécoupés et mis sous vide, pour des cantines qui n’ont pas forcément le personnel ni lesinfrastructures pourgérer des légumes bruts".

La coopérative a pour objectif d’investir dans une légumerie qui justement permettra le nettoyage, l’épluchage, la découpe et éventuellement la mise sous-vide des légumes. "Mais pour l’instant, on sous-traite cette étape dans un atelier du Nord de la France".

Un atelier de transformation pour écouler des légumes toute l’année

Un autre grand volet du développement de la coopérative passera par son atelier de transformation au sein d’une cuisine professionnelle aménagée dans ses locaux.

La transformation des légumes permet d’écouler des surplus de saison pendant toute l’année, à destination du grand public essentiellement, sur les étals des maraîchers et d’épiceries locales. Des tests ont déjà lieu, avec des soupes, des tartinades végétales, des sauces (bolo et chili végé notamment), des plats préparés, etc. "Il s’agit d’abord d’affiner les procédés de conservation par pasteurisation ou stérilisation. Dans un premier temps, des produits avec des DLC (date limite de consommation) assez courtes sortiront de notre cuisine. Mais l’enjeu est de stabiliser nos produits pour en proposer le plus longtemps possible".

www.coopalimentaire.be