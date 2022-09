Inspirations provençales pour le peintre tournaisien Marcel Lizon (vidéo)

L'artiste peintre Marcel Lizon est installé en Provence, dans la région d’Uzès, où il a réalisé un atelier dans une annexe de l’habitation. ©EdA

Chez lui, c’est une véritable galerie où ses œuvres sont omniprésentes sur les murs de la maison… ©EdA

Mais la manière dont Marcel pose son regard sur le monde qui l’entoure, c’est vraisemblablement au sort qu’on lui fit subir lorsqu’il était enfant qu’il la doit. Parce qu’il était gaucher, on lui attachait la main " fautive ", ne lui laissant l’usage que de la droite. Une situation qui l’incitait à se révolter, ce qui lui valait comme punition de rester cloîtrer durant des heures dans le local à charbon.

Marcel est admiratif de l’école américaine des années d’après-guerre. ©EdA

" Là, je passais mon temps à regarder les nuages par la seule lucarne qui éclairait la pièce, confie-t-il, et j’admirais les nuages dont les formes m’inspiraient des tableaux ".

Si le petit Kainois - qui a vu le jour le 20 avril 1947 - jouait déjà du piano à 3 ans, c’est cependant vers la peinture qu’il se tourne lors de ses études. Au sein de l’académie des Beaux-Arts de Tournai dans un premier temps, à l’institut des arts de Mons (aujourd’hui, Institut supérieur des arts visuels), ensuite.

Il restera à Tournai jusqu’à l’âge de 30 ans avant de s’installer à la mer du Nord en 1977. Sans pour autant totalement abandonner la cité des Cinq clochers où il a conservé ses racines et où il continua à enseigner le dessin en humanités artistiques et la peinture en cours du soir, toujours aux Beaux-Arts.

De la marine marchande au resto de Saint-Idesbald

Amoureux de la mer, de découvertes et de contacts, Marcel a travaillé quelque temps dans la marine marchande avant de faire pas mal de petits boulots "qui me permettaient de manger mon lard faute de pouvoir vivre pleinement de mon art", précise-t-il avec humour.

Sur la Côte, à Coxyde/Saint-Idesbald - où il côtoyait notamment le célèbre sculpteur, Tournaisien lui aussi, Georges Grard - Marcel a rencontré l’amour en la personne de Chantal Feys qu’il épousa en 1993.

Le couple connut ses heures de gloire en tenant durant un peu plus de deux décennies le resto l’Atelier sur le plafond duquel Marcel a reproduit des angelots sur le modèle de ceux que son papa peignait jadis.

Proposant une bonne cuisine du terroir, le couple fidélisa une belle clientèle au sein de l’établissement, dont certains visiteurs aussi célèbres que Paul Delvaux, ou encore Pierre Caille qui s’asseyait toujours à la même table pour déguster une bière tempérée. Le resto devait son nom à l’atelier (de peinture) aménagé à l’étage de cette ancienne maison des années 30 à laquelle le couple avait redonné une âme. Le restaurant existe toujours ; après le départ de Marcel et Chantal, il a été repris par une jeune femme originaire du Sud de la France…

Le rêve provençal à deux pas du duché d’Uzès

C’est précisément dans le Sud, en Provence plus exactement, que Marcel et Chantal ont posé leurs valises il y a près de 11 ans. Un endroit que Marcel avait déjà eu l’occasion de découvrir en 66 avec un copain dont les parents possédaient un mas dans la Drôme.

Marcel Lizon aime également jouer avec la matière donnant du volume à certains de ses tableaux. ©EdA

Grâce à un promoteur avec lequel ils se sont liés d’amitié lors d’un mariage, Marcel et Chantal ont eu l’opportunité d’acheter dans la région d’Uzès une demeure qu’ils ont, au cours de la dernière décennie, retaper avec beaucoup de goût. Une maison qui prend l’allure d’une véritable galerie artistique où sont omniprésentes les œuvres de l’artiste kainois. Des peintures, dont certaines prennent du relief sur la toile tant il aime travailler la matière et lui donner de la consistance.

Admiratif de l’école américaine des années d’après-guerre, Marcel inscrit sa peinture dans la "tradition abstraite" et le "subjectivisme" ; il la nourrit des perceptions que lui procurent la lumière extérieure, la couleur du ciel et l’omniprésence du soleil. Ses tableaux illuminent cette demeure qui respire la sérénité et la quiétude, où le couple aime recevoir les amis qu’il s’est faits dans la région même si, comme le confesse Marcel, dans ce coin de Provence, on aime vivre plutôt "chacun chez soi". Aujourd’hui, il continue à travailler dans l’atelier installé dans une annexe, pas nécessairement dans le but de revendre ses toiles mais par pur plaisir, même s’il lui arrive de voir s’envoler de temps à autre l’une des ses créations vers d’autres horizons.

Si Marcel s’est parfaitement adapté à la vie provençale, il laisse parfois s’échapper l’une ou l’autre expression témoignant de son attachement à ses racines.

"On est bin partout mais on n’oublie pas s’coin", conclut-il avec un large sourire...

Il a transmis la fibre artistique à sa fille Manteli...

Manteli reproduit ses dessins sur des baskets auxquelles elle offre un nouveau design. La jeune femme aimerait développer davantage cette activité qui commence à connaître un joli succès sur les réseaux. ©EdA

Sa sensibilité artistique, Marcel l’a transmise tout naturellement à sa fille Manteli, qui dessine depuis l’âge de 6 ans.

L’une des dernières œuvres de Manteli. ©EdA

Travaillant au sein du service client et de marketing pour une société de cosmétique installée à Monaco, la jeune femme aujourd’hui âgée de 30 ans, continue à s’exprimer par le dessin (au marqueur acrylique), avec un talent certain.

Ses œuvres, elle les transpose également sur des baskets donnant à ces dernières un caractère unique. Très intéressée par la mode, Manteli, développe cette activité parallèlement à son travail, avec des créations qui ne passent pas inaperçues sur les réseaux.