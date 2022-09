Des portes ouvertes festives, ce samedi, au centre d'accueil de demandeurs d'asile de Tournai

En sept ans, le centre d’accueil de demandeurs d’asile a réussi à s’intégrer au sein du quartier Saint-Jean et de la ville de Tournai. Les a priori et réticences des premiers temps dans le chef de certains citoyens ont laissé place à un climat plus serein et apaisé… C’est dans cette optique de transparence et d’ouverture vers l’extérieur que le centre Croix-Rouge ouvre ses portes, dans une ambiance festive, ce samedi 24 septembre de 14h à minuit. "L’idée est de partager la vie quotidienne au sein du centre et de montrer tout ce qu’il s’y passe au travers de visites et de rencontres, explique Marie Olivier. Nous voulons aussi sensibiliser sur la problématique migratoire et la situation des demandeurs d’asile. La Croix-Rouge proposera ainsi de se plonger dans leur quotidien via des casques de réalité virtuelle. Il y aura également des témoignages et une table ronde. Ces portes ouvertes sont l’occasion pour les résidents de s’impliquer et de montrer leurs talents, leurs cultures… Ils animeront l’un ou l’autre atelier: jeux anciens, maquillage, tatouage au henné, magicien, musique, tournoi de foot, repas, etc." Plusieurs concerts sont annoncés: Aristosax (18h30), Kenneth Le Boulengé (20h) et battle DJ’s musique du monde (21h).