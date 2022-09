Carl Colbrant était un des fondateurs de Vaniche

Carl s’est beaucoup investi dans son village d’origine, Frasnes-lez-Buissenal. Président du patro local, il fut, en 1973, l’un des fondateurs de la maison des jeunes Vaniche, qui allait connaître un extraordinaire développement. Avec quelques autres, il souhaitait créer une structure capable d’offrir des activités variées (sportives, éducatives ou ludiques) aux jeunes de la région. Lors d’un camp du patro près de Vaison-la-Romaine (F), les dirigeants de l’époque choisirent le nom Vaniche en s’inspirant de la montagne La Vanige que les patronnés avaient escaladée. "Près de cinq décennies plus tard, Vaniche est toujours bien là avec ses missions de d’éducation permanente. Grâce à elle, au quotidien, les jeunes Frasnois développent leur esprit critique, leur solidarité, leur citoyenneté et leur prise de responsabilité. Cette œuvre on la doit en grande partie à Carl Colbrant. Me rci Carl", ont commenté les responsables de la maison des jeunes.

Carl appréciait aussi le sport: il jouait notamment au tennis de table avec l’équipe de Vaniche.

Une fois retraité, Carl Colbrant, qui avait créé la Collinothèque (le recensement de tous les ouvrages traitant du Pays des Collines) s’est passionné pour "le patois picard de Frasnes-lez-Anvaing", au départ avec l’ancien bourgmestre Jean Delvoye et Roger Demaret. Il avait ensuite créé, avec d’autres amateurs de cette belle langue régionale, l’association Le Biscatoû, qui allait multiplier les publications et les activités et est toujours très présente aujourd’hui.

Les funérailles de Carl ont eu lieu mardi dans l’intimité.

À sa famille, notre journal présente ses sincères condoléances.