Brigitte Aubert a-t-elle fait travailler au noir? Il y a enquête après un décès

Les raisons: de nombreuses personnes ont été le témoin d’un esclandre à la fin de funérailles, le fils du défunt la pointant directement comme étant impliquée dans la tragédie familiale et, de fait, il l’a fait publiquement devant le cercueil. Ce fut rude. Aussi parce que cet orphelin d’un père fait savoir à qui veut l’entendre les faits qui se sont produits.

Des travaux gratuits par simple amitié?

La situation est la suivante: la maison de jeunesse de la bourgmestre de Mouscron se situe à Chapelle-à-Wattines. Elle lui appartient et des travaux de rénovation y sont effectués. Cependant, un entrepreneur ayant fait faux bond, selon une confidence de Mme Aubert auprès de Notélé, c’est un ami de Mouscron, proche de la famille, qui a accepté de réaliser des travaux de peinture. Sauf que cet homme y a finalement été retrouvé mort, le 12 septembre.

Au-delà du décès constaté sur place par les services de secours et d’intervention, une enquête a été ouverte et la procédure suit son cours.

S’il est avéré que c’est effectivement bien un proche de la famille qui a succombé d’une crise cardiaque à la petite maison blanche au cœur de la nature, le fait que ce retraité fasse la navette "gracieusement" entre Mouscron et l’entité de Leuze-en-Hainaut, la bourgmestre et son mari ne lui remboursant que le matériel et le carburant pour ses allers-retours, fait forcément tiquer l’auditorat du travail. Ce dernier a effectivement ouvert une enquête comme nous l’a confirmé le substitut du procureur du Roi, M. Bariseau, ce jeudi après-midi.

Si les faits de cette nature sont avérés, l’amende peut osciller entre 4800 € et 48000 € assortis d’une peine de prison allant de 6 mois à 3 ans.

L’exemplarité en tant que personnage public

Même s’il faut que l’enquête puisse être menée sereinement, c’est à nouveau du grain à moudre qui est donné aux détracteurs qui estimeront notamment que la bourgmestre n’était pas à la rue au point de faire travailler gratuitement un senior parcourant 100 kilomètres aller-retour à chaque fois, qu’elle avait quand même les moyens de trouver un autre entrepreneur et surtout, en guise d’exemplarité prônée à la Ville, de faire travailler de façon officielle de l’entreprenariat régional qui souffre déjà d’une terrible crise actuellement traversée…