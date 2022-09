Un tour de foire offert aux enfants des institutions

Pour le CPAS de Tournai, cela concernait le Centre de scolarité et de loisirs, le service résidentiel "les Carliers", le home Valère Delcroix et les maisons d’accueil "la Consoude" et "les Oliviers".

Étaient aussi présentes les associations suivantes: la Goudinière, le Nid Joli, les Leongs T’Chus et Diablerets, les Tournesols, la Cordée, les Bras ouverts, le Minerai, le Boulevard, Une Place pour tous, le Centre de soutien scolaire et la Maison maternelle L’Espérance, etc.

Avec Vincent Braeckelaere, échevin de la Politique événementielle, la présidente du CPAS de Tournai, Laetitia Liénard, a assisté, ce mercredi après-midi, à la remise des bracelets qui ont permis aux enfants et résidents de s’évader pendant près de deux heures sur les différentes attractions de la foire.

Chaque groupe était accompagné d’un forain qui s’est chargé de les guider vers les manèges qui leur convenaient le mieux afin qu’ils profitent pleinement et en toute sécurité de ce beau moment de détente.

Pour rappel, le dimanche 25 septembre sera aussi une journée spéciale durant laquelle les forains proposeront des tarifs réduits aux familles.