Notre supplément 24H de Mouscron: un événement sportif et festif, mais surtout humanitaire!

Après deux éditions marquées par la pandémie de Covid-19, le week-end reprend peu à peu ses bonnes habitudes, et il en va de même pour le village caritatif. Ainsi, quatre associations se rejoignent dans un projet commun; ce qui n’avait pu être mis en œuvre ces dernières années.

Dès samedi, les ASBL B.P.T.G, Kugawana, Pontea, et UPSAS, toutes créées pour soutenir des causes africaines, se retrouveront sous un chapiteau afin de concocter des spécialités des pays qu’elles épaulent.

Cette idée est d’autant plus originale que les quatre associations se découvrent pour l’occasion. "C’est un défi un peu fou", explique François, membre de l’organisation du village associatif. "Elles ne se connaissaient pas mais ont pris la décision de s’unir pour préparer des repas chauds et récolter ainsi des fonds."

Dominique Praet, président de l’association B.P.T.G, s’est lancé, comme toute son équipe, à fond dans le projet: "Nous avons beaucoup de points de convergence: des causes communes pour l’Afrique, mais surtout de la bienveillance et une volonté de bien faire, explique-t-il. C’est une superbe opportunité pour nous, une belle vitrine, et une bonne manière de faire découvrir nos combats."

«Notre rendez-vous de l’année»

Au menu ce week-end, un mets typiquement africain: le traditionnel poulet yassa. "Qu’on a déjà pu goûter, et on vous l’assure, c’est très bon!, s’exclame Dominique Praet. Cinquante bénévoles seront à pied d’œuvre pour préparer, servir, débarrasser, car nous proposons un service à table. Nous avons organisé plusieurs réunions pour coordonner tout ça, nous avons fait de la publicité, essayé d’être le plus visible possible. C’est beaucoup de travail mais on est fier de pouvoir le réaliser!

Le fait d’être plusieurs associations sur le projet rend la chose moins stressante et on est persuadé que nos 5 00 repas seront vendus."

Outre les repas, les 4 ASBL organiseront une tombola, des ventes d’objets en tout genre mais assureront également un côté éducatif: les quelques milliers de personnes qui passeront au stand pourront être sensibilisées aux objectifs des associations. "C’est de plus en plus difficile d’obtenir des subventions pour des ASBL, donc ce week-end apparaît un peu comme l’événement de l’année pour nous. C’est un enjeu de taille."

Avec l’objectif de réitérer l’expérience dans les prochaines années? "Si tout se passe bien, on espère pouvoir recommencer l’année prochaine, évidemment!"