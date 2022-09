La rénovation de la piscine Aqualys inaugurée à Comines !

Le directeur de la piscine, Benoit Brun, a ensuite tracé un historique de ce lieu qui accueille 140000 personnes par an. "La piscine avait bien besoin d’une cure de jouvence tant esthétique que technique. Nos premières missions étaient de renouveler notre permis d’exploitation et de finaliser notre dossier d’installation de 434 panneaux photovoltaïques. Notre seconde mission était de définir une période de fermeture en apportant des solutions pour le public, pour nos clubs, nos écoles et notre personnel."

Le lundi 14 février 2022, les premiers coups de pelleteuses ont été donnés en respectant un planning soigneusement préparé de 90 jours ouvrables, qui n’a accusé qu’un retard de 20 jours. Il s’agissait de travaux de rénovation, touchant notamment le remplacement de la ventilation, du système hydraulique, des pompes de circulation, des vitrages, de l’électricité, des douches et sanitaires, des faux plafonds, de réduction des taux de chlore. ainsi que la construction de deux vestiaires pour les écoles, d’un système de détection noyade par caméra. et de la rénovation de la cafétéria. "C’est un important dossier de 2,5 millions d’euros pour un budget régional de plus 557000 euros, le tout permettant une réduction de 35% de gaz et 30% d’électricité. Une piscine a un rôle social pour une commune, voire même pour une région, malgré les coûts affolants de l’énergie. Pour minimum les douze prochaines années, la ville de Wervik a la volonté de collaborer, notamment financièrement, avec notre piscine".

L’échevin Philippe Mouton a été pendant plus de quatre décennies un utilisateur d’Aqualys avec ses petits élèves. "Ce sont beaucoup de souvenirs pour moi. C’est le plaisir d’être dans l’eau. À la piscine, c’est aussi un esprit d’équipe au sein du personnel, qui donne une image dynamique et volontaire. J’ai un profond respect pour ceux qui assurent notre sécurité avec, maintenant, de nouveaux moyens mis en place".

Avant de couper le ruban, Sylviane Monsieur, du cabinet d’Adrien Dolimont, ministre wallon des Infrastructures sportives, précise: "Le plan piscine concerne 28 projets en Wallonie, dont quelques-uns sont terminés. Les lignes directrices du plan sont la réduction du chlore et de l’empreinte carbone par de l’isolation, l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite et l’apprentissage de la natation. Cette enveloppe budgétaire de la Région wallonne est de 110 millions d’euros, dont la moitié est des subsides et l’autre partie, des prêts sans intérêts"