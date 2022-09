Des routes de Frasnes-lez-Anvaing fermées le 2 octobre pour un rallye: une réunion avec les riverains

Arc-Wattripont, Cordes, Anvaing et Saint-Sauveur concernés

En pratique, l’organisation du rallye nécessitera la fermeture complète de nombreuses rues de 7 à 19h. Même si un large plan de déviation sera mis en place, toutes les routes sur lesquelles se dérouleront les spéciales à Arc-Wattripont, Cordes, Anvaing et Saint-Sauveur ainsi que les routes d’accès seront, par contre, fermées.

Des spéciales auront lieu dans plusiuers villages. ©Com

Cela concernera, par exemple, le Chemin de la Renarderie, la Rue Beaureux, la Rue Delprée, une partie de la Rue du Plit, le Caillois, Les Bruyères, la Croisette ou encore la Rue du Grinquier et la Rue d’Arabie pour en citer quelques-unes.

Entre Frasnes-lez-Buissenal et Saint-Sauveur. ©Com

Une permanence «Rallye» ouverte sur rendez-vous ce jeudi 22 septembre de 10h à 19h

Consciente de l’impact direct sur la mobilité, l’Administration communale tenait à rendre les "informations complètes de la course"accessibles à l’ensemble des riverains.

Une excellente communication apparaît ainsi comme un critère déterminant pour le bon déroulement de la journée. Dès lors, l’accessibilité au dossier et surtout la rencontre avec le comité organisateur de l’épreuve seront possibles, sur rendez-vous, ce jeudi 22 septembre.

L’Administration communale invite déjà les citoyens à prendre le rendez-vous via un formulaire accessible depuis le site communal

Deux étapes du Aarova Rally à Frasnes-lez-Anvaing

Il y a quelques semaines, le Club Superstage avait dévoilé le projet d’inclure deux nouvelles épreuves spéciales sur le territoire de Frasnes-Lez-Anvaing le dimanche 2 octobre lors de son Aarova Rally, plus que jamais candidat au Championnat de Belgique des Rallyes 2023.

"Nous nous réjouissons de cette collaboration avec le Club Superstage", confiait alors l’échevin des Sports frasnois Sébastien Dorchy. "En tant que municipalité, nous accueillons non seulement un nouvel événement, un nouveau sport sur notre calendrier d’activités, mais en plus de nombreux visiteurs et participants découvriront également notre belle municipalité et ses nombreux atouts touristiques. L’arrivée du Rallye Aarova à Frasnes-Lez-Anvaing va certainement renforcer la réputation de notre région en Flandre".

Pour Alain Penasse, la région de Frasnes-Lez-Anvaing n’était pas inconnue. "J’y suis venu il y a 15 ans pour l’explorer, car les routes de cette région sont très bien adaptées à un beau rallye. Nous avons prévu deux étapes spéciales: Cordes, un tronçon de 12,5 km, et Pays des Collines, un chrono de 10,6 km. Ce dernier me rappelle le Kemmelberg d’Ypres. C’est un tracé très technique, avec beaucoup d’endroits à l’aveugle et assez vallonné. Cerise sur le gâteau, cette étape spéciale comprend également le célèbre saut des 12h de Renaix, qui comptait anciennement pour les Championnats européen et national. Les participants devront avoir de très bonnes notes pour y être rapides. Avec les deux étapes spéciales bien connues du Aarova Rally, Bruwaan, à Audenarde, et Kruisem, nous vous présenterons un magnifique parcours le dimanche 2 octobre."

entre-temps un "regroup"sera prévu dans le centre de Saint Sauveur, un autre nom bien connu des années de gloire des 12h de Renaix.

Plusieurs participants locaux entendent s’investir avec enthousiasme dans le projet, tel le Forestois Rudy Buyse, qui attend ses collègues sur ses terres avec sa Porsche. "Vous verrez que la course se décidera sur ces spéciales, déclare-t-il. Elles sont rapides, techniques et contiennent de nombreuses situations à l’aveugle. Le talent des pilotes sera mis à l’épreuve. Et les participants découvriront une belle région".

Nicola Stampaert sera également présent. "Nous rénovons une maison à Frasnes-Lez-Anvaing, donc bientôt je déménagerai avec ma famille dans cette belle ville. L’ES du "Pays des Collines"passera juste devant ma porte. Cela procurera certainement une sensation particulière", déclare Nicola, dont le copilote, Christophe Doublet, de Renaix, est tout aussi enthousiaste: "Absolument. Cela me rappelle mon enfance. Mon père avait l’habitude de participer à des rallyes ici aussi."