Nouveau pôle technique: la facture s’alourdit à Comines-Warneton

Les stationnements à durée limitée de 30 minutes, baptisés "shop & go", ont connu une phase-test qui s’est révélée positive "tant pour les commerçants que pour les consommateurs", a indiqué Alice Leeuwerck. Le projet est donc étendu: huit emplacements sont annoncés.

Dans le cadre du plan d’investissement Wallonie cyclable, l’intersection des rues de la Gare, du chemin de Fer et des Déportés a fait l’objet d’une analyse par un bureau d’études. Les élus ont approuvé le projet estimé à 291790 €. L’objectif est de permettre aux piétons et cyclistes de traverser sereinement le plateau de la gare. "C’est l’artère de Comines centre. Aujourd’hui, on arrive sur un stop et le vélo est soumis aux voiture s", renchérit Didier Soete.

De très chères terres

Le dossier du pôle technique communal, chemin Vert à Warneton, a connu une avancée grâce à l’acquisition de trois parcelles, soit 2 ha 54, se réjouit la bourgmestre. "Nous avons trouvé un accord avec les propriétaires grâce au comité d’acquisition."Le prix convenu atteint 932200 €, soit 367008 €/ha! Ces terres s’ajoutent à celles déjà acquises.

"C’est un projet qui coûtera très cher, a signalé Charlotte Gruson, porte-parole Action. Nous avons des inquiétudes quant au coût total et au temps que cela prendra alors que nous avons proposé une solution dans les parages du dépôt actuel, sur des terrains qui appartiennent à la Ville.". Réponse d’Alice Leeuwerck: "L’espace n’est pas suffisant et nous voulons rassembler tout le monde sur le même site. Le bien-être du personnel est primordial. C’est cher, mais il faut s’en donner les moyens."

José Ryckebosch a mentionné l’impact de la perte de ces terres pour les agriculteurs. "Ce n’était pas notre premier choix, réplique Alice Leeuwerck, mais c’est celui qui est recommandé par le service urbanisme de Mons. Les terres ne sont pas situées en zone agricole, mais en Zone d’Aménagement Communal Concerté. Il y a des plans de secteur et on doit les respecter. On les utilisera avec parcimonie, ne prenant que ce dont nous avons besoin.""Vous connaissez très bien un agriculteur qui a vendu en Z.A.C.C. pour une future extension d’une entreprise où il y a de la pente et de la neige!", insinue Didier Soete. "On allait de toute façon m’exproprier et vous n’avez pas à parler de choses privées, ici", répond José Ryckebosch en quittant la salle du conseil.

"La conjoncture économique a changé. Peut-être pourrait-on faire quelque chose de plus petit et rénover le dépôt actuel. Cela permettrait de gagner un million d’euros", intervient Jean-Jacques Pieters. "Restaurer coûte trois fois plus cher que bâtir", répond Franck Efesotti. Point approuvé malgré l’abstention des élus Action.