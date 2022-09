Le petit dragon du beffroi tournaisien attend de retrouver son mât

Créé il y a environ 18 ans par feu l’artiste bruxelloise Christine Jongen et placé au sommet de mâts en bois exotique, comme les autres statues de la série, le "Dragon"a été volé en 2017 juste après la repose du mât consécutive aux travaux de la place du Vieux Marché aux Poteries, indique l’échevine Sylvie Liétar, échevine du tourisme.

Les statuettes constituent un produit phare du circuit d’interprétation de l’office du tourisme ©EdA

Sur décision du collège, après les diverses étapes administratives et la désignation de l’artiste et de la fonderie, une nouvelle statuette a été créée et coulée en fonderie en mars 2019, et réceptionnée des mains de l’artiste par l’office de tourisme en avril 2019, quelques mois avant le décès de l’artiste bruxelloise.

"Le délai entre la commande de la nouvelle statuette, en mai 2017, et sa réception peut paraître assez long, mais il est lié au fait que l’artiste Mme Jongen, préconisait d’attendre avant de refaire le Dragon, considérant qu’il était possible qu’il soit retrouvé".

C’est au moment de replacer le mât après les travaux sur la place du Vieux marché aux Poteries qu’il est apparu qu’il était trop court. "A-t-il été coupé par l’entreprise lors de la réfection de la place? Le mât actuel fait 2,2 m alors qu’il devrait être d’au minimum 2,5 m pour accueillir la nouvelle statue. Sur ce mât, la statuette risquerait de disparaître à nouv eau ou d’être vandalisée".

Un mât identique au précédent

Le dragon est actuellement entreposé dans les locaux de l’office de tourisme, bien à l’abri nous dit-on. La volonté de la ville est de le remettre à sa place dès que possible, assure l’échevine. "Mais la société qui avait produit et livré les mâts de bois exotique sur lesquels sont posées ces statues ne les produit malheureusement plus. Et la crise Covid de ces deux dernières années ainsi que la pénurie en matériaux que nous connaissons depuis plusieurs mois ont donné un coup de frein à la réalisation de ce projet".

Les services techniques de la ville étudient des solutions alternatives et sécurisées. "Les statues, références au passé de Tournai et qui évoquent des fonctions, des activités ou des personnages historiques, constituent un produit phare du circuit d’interprétation de l’office du tourisme. Mais ce circuit ne doit pas être dénaturé: le mât au sommet duquel sera replacé le Dragon doit être identique aux quatorze autres servant de socles aux personnages tels que Childeric, Pasquier Grenier, ou l’Arbalétrier pour n’en c iter que quelques-uns".