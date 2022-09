Un deuxième tronçon ouvert ce lundi, rue Royale à Tournai (vidéo)

Deux mois et demi après l’ouverture d’un premier tronçon, entre la rue De Rasse et le quai Saint-Brice, un deuxième tronçon a été ouvert ce lundi 19 septembre. Désormais, il est donc aussi possible d’accéder à la rue Royale via la rue du Sondart. Seuls les véhicules de livraison peuvent tourner à gauche en sortant de la rue du Sondart, pour approvisionner les commerces. Les autres peuvent exclusivement tourner à droite et se diriger vers l’Escaut ou la rue des Campeaux.