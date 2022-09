Le permis d’urbanisme pour «Frasnes-les-Bassins» a été accordé

Réalisé par le bureau d’architectes AGUA et avec l’assistance d’Ideta, le projet reprend la création d’une halle polyvalente ainsi que d’une tour totem sur la partie communale du site. Certains aménagements seront également réalisés afin de rendre encore plus agréable la circulation à l’intérieur du site et surtout favoriser les déplacements pour les PMR.