La Naïade complètement indéboulonnable ce lundi à Tournai (vidéos)

La statue « La Naïade »n’était pas seule, ce lundi matin, pour son départ en camion vers l’atelier de la société Pyrallis (Braine-Le-Comte) chargée de la restauration à l’identique de ses bronzes. À ses côtés, on apercevait des membres de l’ASBL Carnaval et des Diables, la confrérie carnavalesque qui chaque année déguise la statue et lui rend hommage. Il y avait des représentants du SPW, propriétaire du pont à Ponts, qui financera le lifting de la statue. Jacky Legge, conservateur du Musée de folklore et des imaginaires de Tournai, était là aussi pour rappeler l’histoire mouvementée de la statue.