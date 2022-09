La 47e Fête de la Main a bien fait son cirque à Dottignies

Samedi, la Confrérie des porteurs de géants a présenté sa nouvelle grosse tête! La surprise fut de taille lorsque les spectateurs ont découvert que l’heureux élu n’est autre de… Bernard Delannois, alias Mickey.

Dans l’après-midi la géante Maria de Dottignies et ses homologues masculins Dotto et l’abbé Goormachtigh ont pris le départ en musique pour mettre de l’animation dans les homes du village; tout comme la Confrérie des porteurs de géants qui a animé les rues de la cité.

À quelques encablures de là, au même moment, le cortège des Mam’zelles a aussi battu le pavé un peu partout dans le village. Le rondeau et un feu d’artifice ont clôturé leur carnaval. Pendant ce temps, dans la salle Le Foyer, les Banda’s s’éclataient pour la 10eannée sur des rythmes endiablés.

45 chars dans le cortège

Dimanche, des milliers de curieux ont convergé vers la cité. C’est le cortège qui a attiré tous les regards et battu les records d’affluence. Les Gilles précédés des Baladines et des Lutins ont assuré l’ambiance en début de cortège.

"Pour cette édition, quarante-cinq chars ont pris part au défilé sur le thème du cirque. C’est 1/3 en plus que l’an passé. Des associations et des commerçants sont revenus et tout le monde joue le jeu du thème du cirque pour décorer son char", confie Jean-François Vanneste. Les promeneurs ont vu défilé des sociétés de musique, des géants, des personnages habillés en costume d’époque, un groupe mixte de majorettes très applaudi, etc.. Les enfants ont pris un malin plaisir à jeter des bonbons et des confettis à qui mieux mieux.

Bref, il n’est évidemment pas possible de donner un reflet complet de cette Fête de la Main qui a connu un superbe succès populaire. Le jet des petites mains "bleu et rouge"a connu sa bousculade sympathique, tandis que le rondeau des Gilles et leur feu d’artifice ont couronné la journée.